Yerlikaya: Suç Örgütlerine Karşı Dimdik Ayaktayız

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, zehir tacirlerinden siber zorbalara kadar her türlü suç odağına karşı milletimizin yanında ve onların hizmetindeyiz. Hiçbir sapkın düşünce akımının, hiçbir suç odağının ülkemizin huzurunu bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmasına, 42 ay süren çok yönlü eğitim, kurs ve staj programını başarıyla tamamlayan 14'ü kadın 97 kaymakamı tebrik ederek başladı.

Kursu tamamlayan kaymakamların, 2 bin 200 yıllık köklü bir geleneğin temsilcisi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Her biriniz aziz milletimize hizmetkar olma şerefine nail oldunuz. Görev yapacağınız ilçelerde huzurun ve güvenin teminatı olarak gecenizi gündüzünüze katacaksınız. Şefkatle halkımızın yanında olmak, istişareyle karar vermek, dertlere derman olmak sizlerin sorumluluğundadır. Kaymakam olarak görev yerlerinizde başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere devletin tüm birimlerinin koordinasyonunu sağlayacaksınız. Gayretinizle, güler yüzünüzle, çalışkanlığınızla gittiğiniz her yerde iz bırakmak başlıca hedefiniz olmalıdır. Zira başta ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere her alanda ilçelerimizin gelişimine katkıda bulunmak, millet, devlet bütünleşmesine öncülük etmek büyük bir misyondur."

Kamu görevlileri için mükafatın, vatandaşların ettiği hayır duası olduğunu kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Hayır duası alabilmek için mesai mefhumu gözetmeden kapınızı kim çalarsa çalsın onun yardımına koşacaksınız. Ardahan'ın ücra bir köyünde karları aşarak okula giden bir evladımızın, Akşehir'de tahıl üreten çiftçimizin, Yüreğir'de güneşin altında pamuk toplayan işçimizin, ailesine ekmek götürmeye çalışan esnafımızın sırtını yasladığı birer dağ olacaksınız. Bütün bu özverili çalışmalarınız sonunda talip olacağınız en büyük makam milletimizin tertemiz yüreğidir. Çünkü bu devlet, erenler nefesidir. Vatan kıldığımız Anadolu'nun dört bir köşesi irfan yurdudur.

Arzı halini sunmak için makamınıza gelen hiçbir vatandaşımızı hor görmeyecek, boynunu eğik bırakmayacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealimiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz hamdolsun artık sizlerle daha da güçlendi. Türkiye Yüzyılı vizyonu sadece ülkemizin büyüme ve kalkınma hamlesi değil, aynı zamanda milletimizin geleceğe huzurla, güvenle, umutla baktığı bir dönümün kapılarını aralamaktadır."

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanların karşısında dimdik ayaktayız"

İçişleri Bakanlığı olarak suçlarla yılmadan, yorulmadan azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Verilen bu mücadele sonunda ülkemiz genelinde başta asayiş olmak üzere tüm suçlarda azalmalar yaşanırken, aydınlatma oranlarımız sürekli yükseliyor. Emniyetimizle, Jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanların karşısında dimdik ayaktayız. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, zehir tacirlerinden siber zorbalara kadar her türlü suç odağına karşı milletimizin yanında ve onların hizmetindeyiz. Hiçbir sapkın düşünce akımının, hiçbir suç odağının ülkemizin huzurunu bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Vatanımızın her karış toprağında biz varız. Çizdiğiniz vizyon, gösterdiğiniz mücadele azmi sayesinde büyük bir gayretle var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."