YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, TÜİK'in enflasyon açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika
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YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, TÜİK'in enflasyon açıklamalarını eleştirdi

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyonla ilgili açıklamalarını eleştirerek, tasarruf tedbirleri kapsamında TÜİK'in kapatılması gerektiğini söyledi. Kılıç, ayrıca Türkiye'deki işsizlik rakamlarına dikkat çekerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini ülkenin gerçeklerini görmeye davet etti.

11.07.2024 17:23  Güncelleme: 17:47
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ın enflasyonla ilgili açıklamalarını eleştirerek, "'Ha yüzde 75, ha yüzde 45' dediğiniz yerde 'TÜİK ha var, ha yok' demek durumundayız. O zaman tasarruf tedbirleri kapsamında TÜİK kapatılsın" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kılıç, açıklamasında TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ve bu çerçevede çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki işsizlik rakamlarına da dikkat çeken Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini ülkenin gerçeklerini görmeye davet etti.

Kılıç, Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yıl dönümüyle ilgili "Bugün çok can yakan ve çok kan akıtan Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yıl dönümü. 8 bin 372 sivil insan dünyanın gözleri önünde Sırplar tarafından katledildi. Birleşmiş Milletler'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, medeniyetin beşiği olarak belirtilen Avrupa'da, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin gözleri önünde 8 bin 372 sivil hunharca katledildi. Aynı senaryo bugün Gazze'de sahneleniyor. Yine ABD gözcü, BM sözcü, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler alkışcısı olarak Gazze'de benzer bir soykırımı tırmandırmaya devam ediyor. Gerek Srebrenitsa gerekse Gazze'de hayatını kaybeden masumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle merhum Aliya İzzet Begoviç'i de rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıç şunları söyledi:

"2024'ün ilk beş ayında 9 milyon 444 bin 500 vatandaşımız sosyal güvenlik primini ödeyememiştir"

Ülkemizin öncelikli gündemi ekonomi. 4 milyon 278 bin hane bugün Türkiye'de devlet ve belediyelerin yardımıyla geçimini sağlayabiliyor. Her bir hanede ortalama beş kişinin yaşadığını kabul edersek yaklaşık 20 milyon insanımız herhangi bir gelirden mahrum olmak suretiyle devletin kamu kurumlarının belediyelerin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor. Bu tüm zamanların en yüksek rakamıdır. Tüm zamanların en yüksek muhtaçlık endeksidir. Dolayısıyla devleti kamuyu, partileri ve toplumun bütün kesimlerini bu rakamları görmeye doğru okumaya davet ediyoruz. Bununla birlikte 2024'ün ilk beş ayında 9 milyon 444 bin 500 vatandaşımız sosyal güvenlik primini ödeyememiştir. 9 milyon 444 bin 500 vatandaşımızın ilk beş ayda sosyal güvenlik primini ödeyememiş olması da yine tüm zamanların rekor rakamıdır. 9 buçuk milyona yakın vatandaşımızın sosyal güvenlik primini yatıramadığı bir sistemin sürdürülebilir olmadığı apaçık ortadadır.

"Yüzde 38 elektrik zammı demek iğneden ipliğe her şeye önümüzdeki ay daha yüksek zamlar gelecek demektir"

Bir başka rakam DİKS-AR'ın haziran ayı tespitlerine göre 10 milyon 31 bin vatandaşımız geniş tanımlı işsizlik kapsamında işsiz durumdadır. Uzun bir aradan sonra ilk defa işsiz insan sayısı Türkiye'de 10 milyon rakamını aşmış bulunmaktadır. Bu rakam aynı zamanda Türkiye'nin iş gücünün yüzde 25'ine karşılık gelmektedir. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek başta olmak üzere ekonomi yönetimini bu rakamları görmeye Türkiye'nin gerçeklerini fark etmeye davet ediyoruz. Bu rakamları görmezlikten gelerek Türkiye'nin gerçek ekonomik verilerine gözünü kulağını tıkayarak çözüm üretebilmeleri mümkün değildir. Ekonomi yönetimi bugün bir toplantı yapacak. Bu toplantıya iktidar partisi yetkilileri de katılacak. Gözümüz kulağımız Külliye'de yapılacak olan bu toplantıdadır. Türkiye'de yıllık enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakam itibarıyla yüzde 71,60. Enerji Bakanlığı'nın açıkladığı ve yürürlük kazanan elektrik zammı yüzde 38. Rakamlar burada. Yeşil olduğuna bakmayın karanlık ve karamsar bir tablo. Enflasyon 71,60. Elektrik zammı yüzde 38. Yüzde 38 elektrik zammı demek iğneden ipliğe her şeye önümüzdeki ay daha yüksek zamlar gelecek, enflasyon rakamı bu göstergenin altına düşmeyecek demektir.

"Tasarruf tedbirleri kapsamında TÜİK kapatılsın"

Enflasyon böyle yaşanırken memur maaşı, emekli maaşı en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne durumda. İşte burada gördüğünüz tablo. En düşük emekli aylığına düşünülen zam yüzde 0. Asgari ücret için düşünülen artış aynı şekilde yüzde 0. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyebileceğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. 'Ha yüzde 75 ha yüzde 45' dediğiniz yerde 'TÜİK ha var ha yok' demek durumundayız. O zaman tasarruf tedbirleri kapsamında TÜİK kapatılsın. Ekonomi yönetimini buradan sizler vasıtasıyla rakamları doğru görmeye, Türkiye'nin ekonomi gerçeklerini doğru bir mercekten izlemeye davet ediyoruz. Halkın enflasyonunu görebilmek için halkın arasına girmeleri lazımdır.

"Muhalefetin her türlü siyasi zeminde olağan hukuki sınırlar içerisindeki tepkisini destekliyoruz"

Kılıç, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Asgari ücrete ara zam yapılması talebiyle CHP'nin bir eylemi gerçekleştirildi. Bu eylem hakkında ne düşünüyorsunuz" sorularına Kılıç şu yanıtı verdi:

"Asgari ücret, em düşük emekli maaşı ve diğer tüm düşük ücretlerle ilgili olan konularda muhalefet partilerinin söylem benzerliği içerisinde olması son derece doğal ve normal. Toplumu yakından takip ediyoruz. Bu asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli aylığını ve asgari ücreti zamsız sürdürebilmek mümkün değil. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil ve vicdani bir çözüm için ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Para yok diyerek bu işten kurtulmak mümkün değildir. Öte yandan muhalefetin her türlü siyasi zeminde olağan hukuki sınırlar içerisindeki tepkisini, tepkiselliğini destekliyoruz. Hükümetin sorunlara dikkatini uyandırabilmek için yapılacak olan sosyal ve toplumsal sivil girişimleri destekliyoruz. Hangi partiden gelirse gelsin hükümetin dikkatini sorunlara çekmek yönünde atılacak adımlar doğru adımlardır. Yer yer biz de bu adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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