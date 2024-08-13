Yunanistan\'da yılın en büyük yangını ile mücadele sürüyor

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Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta Varnava bölgesinde başlayan yangının, ülkede yılın en büyük yangını olarak değerlendirildiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Nikos Lavranos, yaptığı yazılı açıklamada, Varnava bölgesindeki yangının dün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetinin azalmasıyla kontrol altına alınmaya başlandığını belirtti. Bu akşam rüzgarların yeniden kuvvetleneceği yönünde öngörülerin endişe verici olduğunu aktaran Lavranos, 700'den fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini, yangının büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle operasyonel planların sık sık güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

TAHLİYE EMİRLERİNE UYMAYANLAR VAR

Söz konusu yangını yılın en büyük yangını olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Lavranos, "Bu yangın, beklenmeyen bir gelişme oldu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüdü." ifadelerini kullandı. Tahliye emirlerine uymayı reddeden bazı kişilerin daha sonra evlerinde mahsur kaldığının altını çizen Lavranos, bu kişilerin kurtarılmasının itfaiyecilerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.

100 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALAN YANDI

Yunan basınında çıkan haberler, bugüne kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyururken şu ana kadar üç hastane, iki manastır ve çok sayıda yerleşim biriminin tahliye edildiğini bildirdi. Haberlerde, ülkenin perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle "yüksek yangın alarmında" kalacağı kaydedildi.

TÜRKİYE VE AB'DEN YUNANİSTAN'A DESTEK

Öte yandan, Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı. Türk ekipler yangın söndürme çalışmalarını buradan yürütecek. Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Romanya'dan da uçak, itfaiye ekipleri ve araçlar gönderilmişti.

BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNMUŞTU

Varnava'da 11 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Vrilisia'ya da sıçrayan yangında, yanmış bir ceset bulunduğu bildirilmişti. Kadının, tahliye emri verilen bir alandaki binanın içinde mahsur kalan, 65 yaşlarında bir çalışanın olduğu değerlendiriliyor.

2023 yılında Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı. 2018 yılında da Atina'nın doğusundaki Mati sahil kasabasında çıkan orman yangınından uzaklaşmaya çalışırken boğulanlar da dahil olmak üzere, 100'den fazla kişi ölmüştü.