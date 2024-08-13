Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Artacak - Son Dakika
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Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Artacak

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 1-3 derece artacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu, Van'ın güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 7 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 34, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 26 derece olacak.

13.08.2024 09:33
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 1-3 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu, Van'ın güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıklar 7 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Manisa ve Aydın 42, Denizli 41, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Batman 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 34, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 26 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Artacak - Son Dakika

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