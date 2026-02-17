Zeytin Ağaçları İçin Cezaya İtiraz - Son Dakika
Zeytin Ağaçları İçin Cezaya İtiraz
17.02.2026 18:36
CHP'li Ahmet Kılbey, kestiği 27 zeytin ağacı için 36 bin 762 lira ceza aldı ve istifa etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait arazide kesilen 27 zeytin ağacı için 36 bin 762 lira para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ZEYTİN AĞAÇLARI KESİLDİ

Milas'ta bazı yerel basın organlarında 'Milas'ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği inceleme başlattı. İncelemede Milas ilçesi Menteş Mahallesi'nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi.

36 BİN 762 LİRA PARA CEZASI

Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürüldü. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan incelemenin ardından Kılbey'e, 27 ağaç için 36 bin 762 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

