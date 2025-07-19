Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi - Son Dakika
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Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis\'te kabul edildi
19.07.2025 17:11
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Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Türkiye'nin enerji arzını karşılama amacıyla AK Parti tarafından hazırlanan ve 17 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na gelen, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

ZEYTİNLİKLERDE MADENCİLİĞE KAPI ARALAYAN 11. MADDE

Teklifin en çok eleştirilen düzenlemesi olan 11. madde, elektrik üretimi amacıyla yürütülen madencilik faaliyetlerinin "doğayla uyumlu" şekilde zeytinlik alanlarda yapılabileceğini öngörüyor.

Aynı zamanda bu teklif, taşınmazları kamulaştırılan yurttaşların zeytinlik alanlarının uygun bedelle madencilik firmaları tarafından kiralanmasının önü açıyor.

11. maddeye eklenen geçici bir madde, elektrik üretimi gerekçesiyle zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine izin vererek çevreye ciddi zararlar doğurma riski taşıyor. Teklif ile zeytin ağaçlarının taşınması ya da yerine yenilerinin dikilmesi öngörülse de, ekosistemin bütünlüğü ve ağaçların verimliliği geri kazanılamayabilir.

Tepkiler üzerine 11'inci maddede bazı değişiklikler yapıldı. AK Parti milletvekillerinin verdiği önerge ile 11'inci maddenin metni değiştirildi.

Bu madde, Maden Kanunu'na eklenecek geçici 45'inci madde ile Muğla'daki belirli bölgelerdeki zeytinlik alanlarında elektrik üretimi amacıyla yapılacak madencilik faaliyetine izin veriyor, bu faaliyette bulunacak şirketlere yükümlülükler getiriyordu.

MECLİS'TE KAVGAYA NEDEN OLMUŞTU

Söz konusu kanuna ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Görüşmelerde AK Parti ile CHP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Gerginliğin yükseldiği anlarda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise o anları cep telefonuyla kaydetmişti. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Koca'nın üzerine yürümüştü.

Yaşanan arbede üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara vermek zorunda kalmıştı.

CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ

Genel Kurul'da yaşanan kavga öncesinde ise CHP'li milletvekillerinden kürsü işgali gelmişti. Teklifin geri çekilmesini isteyen CHP'liler kürsüyü işgal ederek protesto gösterisi yapmıştı.

Kürsü işgalinin sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma iki kez ara vermek zorunda kalmıştı.

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Son Dakika Güncel Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Yüksel:
    yazıklar olsun sizin gibi meclise.israilden beter oldunuz.heryere cokuyorsunuz 10 3 Yanıtla
  • Ali kısaarslan:
    Yatacak yeriniz yok.?? 6 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sorsan milliyetçiler vatan perverler. sorsan eyy cehape sen bilmezsin derler. Müslümanlığı başkasına yedirmezler. bunlar musluman Felan devil anlayın artik 7 2 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    ??suuuuuuussssssssss be 0 0
    Ahmet Çak:
    Adam adam değilse chp mhp akp li olmuş fark etmez yazıklar olsun 0 0
  • Mehmet Gelmez:
    yazık oldu zeytinlere talan etceksiniz madeniniz batsın Mustafa varank efendi yediğiniz yetmedimi 6 2 Yanıtla
  • Ebuturap:
    Allah sizlerden razı olmasın kim destek verdiyse 5 3 Yanıtla
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