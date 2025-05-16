Zirai Don Felaketi İçin Meclis Komisyonu Kuruldu

(ANKARA)- Ülke genelinde 12 Nisan'da başlayan ve 36 ili etkileyen zirai don felaketinin sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonuna üye seçimine ilişkin kara Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz komisyon başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci başkanvekili, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök sözcü, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu katip üye oldu.

22 üyeden oluşan komisyonun partilere göre üye dağılımı şöyle:

AK Parti: Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir.

CHP: Adana Milletvekili Bilal Bilici, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun.

DEM Parti: Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek.

MHP: Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Mersin Milletvekili Levent Uysal.

İYİ Parti: Ankara Milletvekili Yüksel Arslan.

Yeni Yol Partisi: Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç."