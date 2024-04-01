ZONGULDAK SON

Beylikdüzü'nde Seçim Kutlamalarında Yaralanan Genç

Beylikdüzü'nde yapılan seçim kutlamalarında havaya atılan bir genci arkadaşları tutamayınca yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.