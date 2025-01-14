Zübeyde Hanım, Vefatının 102. Yılında Anıldı

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 102'nci yıl dönümünde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında anıldı.

Zübeyde Hanım'ı Anma Töreni, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve protokol üyeleri, Zübeyde Hanım'ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Çok sayıda İzmirli, yağışlı havaya rağmen Zübeyde Hanım'a saygı için alanda yerini aldı.

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.

'ZÜBEYDE ANNE, GÜÇLÜ BİR ÖRNEK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, "Pek çok vesileyle bu anıt mezarın önünde bir büyük lidere ve onu yetiştiren anneye saygımızı tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bu bizim vefamızdan, Cumhuriyet'e inancımızdan, Atatürk'e ve değerlerine bağlılığımızdan kaynaklanıyor. 14 Ocak 1923 günü İzmir'de hayata gözlerini yuman Zübeyde Anne, tam 102 yıl önce hayatını kaybettikten sonra, o gün maalesef yurt gezisinde olan, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için hazırlıklar yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesinin buraya defnedilmesini istedi. O dönemin yöneticileri büyük ve gösterişli bir anıt mezar yapmak istediler. Atatürk, 'Hayır' dedi. 'Yamanlar'dan bir tane taş getirin, o taşı koyun, öyle bir mezar istiyorum' dedi. Ölümünden günler sonra ziyaret edebildi, Atatürk. Zübeyde Hanım, evlatlarını zorluklarla yetiştirdi. Atatürk, o zor günlerinde annesine duyduğu sevgi ve güçle mücadelesini yaptı. Kurtuluş Savaşı, Zübeyde Hanım'ın manevi desteğiyle de kazanılmış bir savaştır. Gerek evladını yetiştirirken gerekse bu vatanı kurtarma mücadelesini verirken bir annenin evladının yanında nasıl durması gerektiğinin güçlü bir örneğidir, Zübeyde Anne. Atatürk'ün Zübeyde Anne'yi bu topraklara armağan etmesini, İzmir'e verdiği bir onur olarak görürüz. Annesinin bize emanet edilmesindeki anlamın arkasında Atatürk'ün İzmir'e verdiği değer, İzmirlilere duyduğu inanç vardır. İzmirlilerin Cumhuriyet'e, kendi mirasına sahip çıkacağına dair duyduğu inanç vardır" dedi.

'HİÇBİR TEŞEKKÜR HAKLARINI ÖDEYEMEZ'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onu yetiştiren Zübeyde Hanım'a duyduğu minneti ifade eden Başkan Tugay, "Zübeyde Hanım'a, onu yetiştiren büyük insana minnetimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o mücadeleyi yapmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti olmadığı gibi, bu topraklarda nasıl bir devlet olacağı, nasıl bir yaşam sürüleceği, milletimizin bu topraklarda nasıl üzüntüler yaşayacağını hiçbirimiz tahmin bile edemeyiz. Çok şükür ki böyle bir kahraman geldi, o mücadeleyi yaptı, o savaş kazanıldı, arkasından hepimizin gurur duyduğu bağımsız Cumhuriyet kuruldu. O yüzden hiçbir teşekkür haklarının, hiçbir güzel söz bize yaptıklarının karşılığını ödeyemez" diye konuştu.

'EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Atatürk'ün bıraktığı emaneti sonuna kadar koruyacaklarını söyleyen Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ölümünün 102'nci yıl dönümünde Zübeyde Hanım'ı, onun değerli evladı, hepimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Emaneti korumak için, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için, çok çalışacağımızın sözünü Zübeyde Hanım'ın manevi huzurunda tekrar dile getirmek istiyorum. Herkesi bu mücadeleye kayıtsız şartsız katılmaya tekrar tekrar davet ediyorum. Türkiye'yi geriye götürmeye çalışanlara, bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışanlara karşı Cumhuriyet'in, Atatürk'ün değerlerinin yanında olalım. Zübeyde Hanım'ın ve evladının manevi mirasının bekçisi olalım. Huzur içinde uyu Zübeyde Anne" dedi.