TİGAD'dan Gazetecilik İçin Yeni Çağrı - Son Dakika
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TİGAD'dan Gazetecilik İçin Yeni Çağrı

TİGAD\'dan Gazetecilik İçin Yeni Çağrı
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TİGAD, Iğdır'da düzenlediği çalıştayda gazeteciler için meslek birliği kurma çağrısında bulundu.

TİGAD'dan Gazetecilik İçin Yeni Çağrı

TİGAD’ın Iğdır’da düzenlediği 13. Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, önemli açıklamalara ve yeni bir meslek örgütlenmesi çağrısına sahne oldu. Çalıştayın onur konuğu Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazetecilerin gündemindeki birçok konuda değerlendirmelerde bulunurken, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de Türkiye Gazeteciler Meslek Birliği kurulması için hazırlanan dosyayı Bakan Gürlek’e sundu.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından 6–10 Ağustos tarihleri arasında Iğdır’da gerçekleştirilen 13. Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, sektör açısından önemli mesajların verildiği bir programa dönüştü.

Çalıştayın ana programı, 7 Ağustos Cuma günü Iğdır Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa çalıştayın onur konuğu olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Bakan Akın Gürlek, gazetecilerin ve kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de gerçekleştirilen yasal düzenlemelerden adli süreçlere, geçmişte yaşanan faili meçhul olaylardan hukuk alanındaki güncel gelişmelere kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Gürlek, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

TİGAD'dan Gazetecilik İçin Yeni Çağrı

GEÇGEL’DEN GAZETECİLER İÇİN YENİ ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Programda söz alan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise internet gazeteciliğinin ve dijital medyanın hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, gazetecilerin mesleki haklarının daha güçlü şekilde korunabilmesi için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Geçgel, Türkiye’de farklı mecralarda görev yapan gazetecilerin ortak bir çatı altında buluşmasını sağlayacak, yasa ile kurulacak Türkiye Gazeteciler Meslek Birliği önerisini gündeme taşıdı.

Geçgel, gazetecilerin mesleki sorunlarının çözümü, haklarının korunması, meslek standartlarının belirlenmesi ve yeni nesil gazeteciliğin geleceğinin güvence altına alınması açısından böyle bir yapının önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TİGAD'dan Gazetecilik İçin Yeni Çağrı

DOSYA BAKAN GÜRLEK’E SUNULDU

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Türkiye Gazeteciler Meslek Birliği’nin yasal zeminde kurulmasına ilişkin hazırlanan dosyayı Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sundu.

Geçgel’in talebini dinleyen Bakan Gürlek, söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesine yönelik çalışma konusunda destek vereceğini ve kanuni düzenlemenin gerçekleştirilmesi noktasında gerekli katkıyı sunacağını ifade etti.

Bu gelişme, TİGAD’ın dijital medya ve internet gazeteciliğinin sorunlarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

TİGAD'dan Gazetecilik İçin Yeni Çağrı

TİGAD’DAN MESLEĞİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştayın ardından yaptığı değerlendirmede, TİGAD olarak yalnızca dijital medyanın sorunlarını gündeme taşımadıklarını, aynı zamanda gazetecilik mesleğinin geleceğine yönelik somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Iğdır’da gerçekleştirilen çalıştayın, hem Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gazetecilerin bir araya gelmesi hem de sektörün geleceğine ilişkin önemli başlıkların devletin ilgili makamlarıyla paylaşılması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

TİGAD’ın, internet gazetecilerinin mesleki haklarının güçlendirilmesi, dijital medyanın hukuki altyapısının geliştirilmesi ve gazetecilerin ortak bir meslek çatısı altında buluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Iğdır Çalıştayı ile birlikte TİGAD, dijital medya alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha eklerken, Türkiye Gazeteciler Meslek Birliği önerisiyle gazetecilik mesleğinin geleceğine yönelik önemli bir adımı da gündeme taşımış oldu.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu

Sivil Toplum, Gündem, Iğdır, Medya, Son Dakika

Son Dakika Gündem TİGAD'dan Gazetecilik İçin Yeni Çağrı - Son Dakika

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