 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
13 kent için sel ve su baskını uyarısı - Son Dakika

13 kent için sel ve su baskını uyarısı

16.11.2023 07:16  - Güncelleme: 07:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kod uyarısında bulundu. Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Yalova'da vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kod uyarısında bulundu. Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Yalova'da vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

MARMARA VE KARADENİZ BÖLGESİNE DİKKAT

İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 13 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sarı kodla uyarılan kentler arasında Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Yalova bulunuyor.

13 kent için sel ve su baskını uyarısı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği, dün akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Doğa 13 kent için sel ve su baskını uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Ekimde Türkiye genelinde konut satışları %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu
09:55 İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: Hamas lideri İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenledik
09:42 Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam
09:39 Nihal ve Bahar Candan'ın Emniyetteki Sorguları Tamamlandı
09:30 ABD Başkanı Biden: Netanyahu'ya iki devletli çözümün nihai cevap olduğunu ilettim
09:00 Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama: 5275 sayılı kanun hükümlerine göre cezası infaz edildi
09:00 Motosikletini çalmak isteyen hırsızı başından vurarak öldürdü
08:56 Erdoğan kürsüde konuşurken omzuna arı kondu! Koruması jet hızıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi
08:51 Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi
08:45 MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 10:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: 13 kent için sel ve su baskını uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement