13 kent için sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kod uyarısında bulundu. Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Yalova'da vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

MARMARA VE KARADENİZ BÖLGESİNE DİKKAT

İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 13 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sarı kodla uyarılan kentler arasında Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Yalova bulunuyor.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği, dün akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.