18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 15 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı aday kadrosu açıklandı, System.String[]

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 15 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, davet edilen futbolcular 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor), Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Vefa Temel, Ali Akman (Bursaspor), Metehan Baltacı, Bozan Uymaz, Mustafa Kapı, Erencan Yardımcı (Galatasaray), Gürkan Başkan, Eyüp Akcan, Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Taha Erdem Cevahiroğlu, Hakan Yeşil, Muhammet Akpınar (Trabzonspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Buluthan Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Semih Altıkulaç (Olympique Lyon), Tolga Özdemir (VFL Bochum).

İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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