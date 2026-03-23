2026 Şubat Ayı Konut Satış İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2026 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %5,9 oranında artarak 124.549 oldu. Geçen yılın aynı döneminde konut satışları 117.586 adet olarak kaydedilmişti. Diğer konut satış istatistiklerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Satış Şekli ve Satış Durumuna Göre Konut Satışları

2026 Şubat ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satış verileri, geçen yılın aynı ayına göre %42,3 artarak 25.035 adet oldu. Aynı dönemde diğer konut satışları ise %0,5 oranında azalarak 99.514 adet olarak gerçekleşti.

Satış durumuna göre incelendiğinde ise konut satış verileri şu şekilde:

İlk el konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 37.785 adet oldu.

İkinci el konut satışları ise %6 artarak 86.764 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı %30,3, ikinci el konutların payı ise %69,7 seviyesinde gerçekleşti.

En Çok Konut Satışı Yapılan İller

2026 Şubat konut satışlarının en yoğun olduğu iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul, 23.294 konut satışı ile ilk sırada yer aldı.

Ankara, 11.407 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.

İzmir, 7.250konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç il, toplam konut satışları içerisinde önemli bir paya sahip oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara ve Samsun satılık dairegibi birçok şehirdeki ilanlara Hepsiemlak üzerinden ulaşmak mümkün.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 oranında azalarak 1.506 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yabancılara en fazla konut satışı 191 adet ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. İstanbul satılık daireler yabancılara konut satışı konusunda Şubat ayında ilk sırada yer aldı.

Konut Fiyatları

TÜİK verilerine göre, 2025 Şubat ayında Türkiye genelinde ortalama metrekare konut

fiyatı 42.398 TL oldu. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 34.420 TL seviyesindeydi.

Buna göre konut fiyatlarında: