2026 Şubat Ayı Konut Satış İstatistikleri Açıklandı

23.03.2026 12:34  Güncelleme: 12:34
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2026 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %5,9 oranında artarak 124.549 oldu. Geçen yılın aynı döneminde konut satışları 117.586 adet olarak kaydedilmişti. Diğer konut satış istatistiklerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Satış Şekli ve Satış Durumuna Göre Konut Satışları

2026 Şubat ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satış verileri, geçen yılın aynı ayına göre %42,3 artarak 25.035 adet oldu. Aynı dönemde diğer konut satışları ise %0,5 oranında azalarak 99.514 adet olarak gerçekleşti.

Satış durumuna göre incelendiğinde ise konut satış verileri şu şekilde:

  • İlk el konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 37.785 adet oldu.
  • İkinci el konut satışları ise %6 artarak 86.764 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı %30,3, ikinci el konutların payı ise %69,7 seviyesinde gerçekleşti.

En Çok Konut Satışı Yapılan İller

2026 Şubat konut satışlarının en yoğun olduğu iller şu şekilde sıralandı:

  • İstanbul, 23.294 konut satışı ile ilk sırada yer aldı.
  • Ankara, 11.407 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.
  • İzmir, 7.250konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç il, toplam konut satışları içerisinde önemli bir paya sahip oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara ve Samsun satılık dairegibi birçok şehirdeki ilanlara Hepsiemlak üzerinden ulaşmak mümkün.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 oranında azalarak 1.506 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yabancılara en fazla konut satışı 191 adet ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. İstanbul satılık daireler yabancılara konut satışı konusunda Şubat ayında ilk sırada yer aldı. 2025 Şubat Ayı Konut Satış Raporu'nu detaylı olarak Hepsiemlak'ın TÜİK gayrimenkul verilerini paylaştığı Emlak Raporu sayfasından ulaşılabiliyor.

Konut Fiyatları

TÜİK verilerine göre, 2025 Şubat ayında Türkiye genelinde ortalama metrekare konut

fiyatı 42.398 TL oldu. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 34.420 TL seviyesindeydi.

Buna göre konut fiyatlarında:

  • TL bazında %23,2
  • USD bazında %2 oranında değişim kaydedildi.

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
Sivasspor, ’’yoksa yeniden küme mi düşecekler’’ denirken play-off potasına göz kırptı Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

12:04
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:55
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
11:53
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
10:13
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
09:39
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu Emniyet’te pes dedirten ifade
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade
09:28
Böylesi görülmedi Kim’den Putin’e görkemli karşılama
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
