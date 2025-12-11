3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

11.12.2025 09:21
İstanbul Pendik'te 2 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 2 yaşındaki Özden Sepetçi, 9 yaşındaki Cennet Çelikkol ve 5 yaşındaki Zülfikar Sepetçi hayatını kaybederken, 11 yaşındaki Muhammet Ali Çelikkol ise ağır yaralandı. Yangının anne Selvi Sepetçi'nin kızını hastaneye götürdüğü sırada çıktığı öğrenildi. Anne gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı Ela Nur'u hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Anne gözaltına alınırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

