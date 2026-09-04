3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren görkemli Yörük düğünü, filmleri aratmayan bir dolandırıcılık iddiasıyla son buldu. Özbekistan uyruklu gelin Mamura Culponova'nın, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasıyla sırra kadem bastığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özbekistanlı gelin Mamura Culponova ise suçlamaları kabul etmedi.

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından yaklaşık 4-5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarıyla kaybolduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Culponova gözaltına alındı. Ateşoğlu ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söyledi. Evinde yapılan aramada ise kayıp altınlara rastlanmadığı öğrenildi.

ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜREN DÜĞÜNÜN ARDINDAN ŞOK

Olay, Milas’ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Milaslı Mustafa Ateşoğlu ile Özbekistanlı Mamura Culponova’nın düğünü üç gün üç gece sürdü. Yöresel geleneklerin yaşatıldığı düğünde çok sayıda davetli bir araya gelirken, gece yağlı güreşleri de düzenlendi.

Düğünün ardından aile, gelinin evde olmadığını fark etti. Yapılan kontrolde düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının da bulunamadığı öne sürüldü. Aile, yaklaşık 4 ila 5 milyon lira değerindeki takıların gelinle birlikte kaybolduğunu iddia ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

AİLE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ateşoğlu ailesi, yaşananların ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ekipler, gelinin bulunması ve kayıp olduğu belirtilen ziynet eşyalarının akıbetinin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

GELİN İDDİALARI REDDETTİ ALINDI

Soruşturma kapsamında altınları aldığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının tamamını kendisinin almadığını öne sürdü.

Burkhonova’nın ifadesinde, eşinin kendisine sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle korktuğunu ve emniyete müracaat edemediğini söylediği öğrenildi.

Gelinin ifadesine göre olay günü annesinin İkiztaş’taki evine gitti. Burkhonova, yanına yalnızca 20 çeyrek altın ve 226 bin TL para aldığını, diğer altınların ise kayınpederinde bulunduğunu iddia etti.

Telefonla ilgili de açıklama yapan Burkhonova, kullandığı telefonu eşinin kendi rızasıyla kendisine verdiğini öne sürdü.

3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Polis ekiplerinin kadının gözaltına alındığı evde yaptığı aramada ise kayıp altınlara rastlanmadığı öğrenildi. Ziynet eşyalarının nerede olduğu ve olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

DÜĞÜNDE ÜNLÜ PEHLİVANLAR DA ER MEYDANINA ÇIKTI

Öte yandan olay öncesinde gerçekleştirilen üç günlük düğün, geleneksel etkinlikleriyle de dikkat çekmişti. Düğün kapsamında gece yağlı güreşleri düzenlenirken, Türkiye’nin tanınmış pehlivanları er meydanına çıktı.

Yerel Haberler, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Muğla 3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • batu kork batu kork:
    Bu kadin bu adama altin icin bakmistir zaten 4 0 Yanıtla
  • Anthony Montaja Anthony Montaja:
    Bu tipe Allah günah yazmasın 5 milyona Bir ay kullanmış olsa Allah 1000 bereket versin 0 0 Yanıtla
  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Bu ülkede bunlar normal yabancı kadın yabancı erkek yabancı dil aşkı hiç bitmez böyle devam 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Sünneti saray törenine çevirdiler Annenin girişi ağızları açık bıraktı Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
86 tonluk dev operasyon Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı 86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı
Yüz ifadesine dikkat ’Yakışıklı Mısırcı’yı illallah ettiren kadın Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın
Kraldı, ortada kaldı Mauro Icardi’ye şok üstüne şok Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok
Isparta’da polisten hayat kurtaran müdahale “Heimlich“ diyerek yardım istedi Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi
iPhone 18 bekleyenlere kötü haber Fiyat tahmini dudak uçuklattı iPhone 18 bekleyenlere kötü haber! Fiyat tahmini dudak uçuklattı
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü Odadan ABD askeri çıktı 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:35:13. #7.12#
SON DAKİKA: 3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement