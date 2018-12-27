3 Vali, 9 Emniyet Müdürü, 8 Rektör Ataması Yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, 3 vali, 9 emniyet müdürü ve 8 rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından yapılan vali, emniyet üdürü, rektörlük ve başkan yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Van Valiliği
'ne Ardahan
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Bilecik Valiliği
'ne İçişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valiliği
'ne Mustafakemalpaşa
Kaymakamı Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek atandı.
EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI Adana
Emniyet Müdürü Selami Yıldız
, Iğdır
Emniyet Müdürü Melih Ekici, Karabük
Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve Siirt
Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay
, görevden alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü
'ne Muş
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü
'ne Gürsel Yıldız
, Antalya Emniyet Müdürlüğü
'ne Mehmet Murat
Ulucan, Iğdır Emniyet Müdürlüğü
'ne Hüseyin Göllüce
, Karabük Emniyet Müdürlüğü
'ne Sırrı Tuğ, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Arıbaş
, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne Saruhan Kızılay
atandı.
11 Aralık
'ta makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin yerine ise Osmaniye
Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne ise Ahmet Selçuk
Okumuş getirildi.
REKTÖR ATAMALARI Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü
'ne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş
İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri
Çelik, Sivas
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kul
, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Muhammed Fatih
Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kerim Güney
ve Çankaya Üniversitesi
Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Can Çoğun atandı. - Ankara