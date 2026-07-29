6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

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Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarda 138 şüpheli yakalandı. 6 bini aşkın personelin katıldığı çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve milyonlarca kök kenevir ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Baskınlarda; 408 kilogram uyuşturucu madde, 159 bin 788 adet uyuşturucu hap, 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi.

80 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda yakalanan 138 şüpheliden 80'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 58'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCUYU PAZARLAMIŞLAR

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda şüphelilerin suç yöntemleri de deşifre edildi. Yapılan analiz ve takip çalışmalarında şüphelilerin; Yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde pazarladıkları ve sattıkları, Uyuşturucu madde ticaretini organize bir şekilde yürüttükleri tespit edildi.

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 BİNİ AŞKIN PERSONEL SAHAYA İNDİ

24 ili kapsayan bu geniş çaplı operasyonlara güvenlik güçleri büyük bir kadroyla katıldı. Sahadaki çalışmalarda; 1.008 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 48 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri aktif olarak görev aldı.

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yetkili makamlardan yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı tebrik ediyoruz."

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı
6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı
6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

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Son Dakika Gündem 6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    VAROLSUN JANDARMA 1 0 Yanıtla
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