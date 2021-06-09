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65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı - Son Dakika

65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı

09.06.2021 17:15

ORC Araştırma, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışması durumunda kimin kazanacağı sorusunun yanıtını aradı. 65 bin 333 kişinin oy kullandığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71,8 oy alırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yüzde 17,9'da kaldı.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken, iktidar cephesi, muhalefetten gelen erken seçim talebine olumsuz bakıyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Partili siyasetçiler, Türkiye'de bir sonraki seçimin 2023 yılında gerçekleştirileceğini kaydediyor.

YENİ PARTİ HAREKETLİLİĞİ

Siyasette erken seçim tartışmalarının yanı sıra yeni kurulan partiler nedeniyle de hareketlilik yaşanıyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA Partisi ve son olarak CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

İTTİFAKLAR DA MERAK EDİLİYOR

Sıcak siyaset gündeminin yanı sıra olası bir seçimde ittifakların nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. Millet İttifakı'nın tek adayı çıkarıp çıkarmayacağı en çok merak edilen detaylar arasında yer alırken, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlere tek adayla girilmesinin daha faydalı olduğuna inandığını söyledi.

GÖZLER YENİDEN KILIÇDAROĞLU'NDA

Akşener'in açıklamalarının ardından, gözler yeniden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısı yaptığı konuşmalar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık olarak yorumlanan CHP liderinin, Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak seçime girip girmeyeceği merak ediliyor.

Millet İttifakı'nda öne çıkan diğer adayların ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu biliniyor.

65 BİN 333 KİŞİ KATILIMLI ANKET

Siyaset gündeminin gölgesinde ORC Araştırma Şirketi tarafından dikkat çeken bir anket gerçekleştirildi. Twitter'dan "Sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği ankete 65 bin 333 kişi katıldı.

ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI

ORC Araştırma tarafından yayınlanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71, 8 oy alırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu yüzde 17, 9'da kaldı. Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 2,6 olurken, oy kullanmam diyenlerin oranı ise yüzde 7,8 oldu. Ankette en fazla dikkat çeken detay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oyun yüksekliğiyle, oy kullanmam diyenlerin yer aldığı grubun yüksekliği oldu.

65 bin kişinin oy kullandığı Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı - Son Dakika


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