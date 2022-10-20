AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, AA Çevre Forumu'nda konuştu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, AA Çevre Forumu'nun hem insan kaynaklı felaketleri hem de bu krizin ardındaki umudu medya perspektifinden tartışmak için mükemmel bir odak noktası olacağını belirtti.

Karagöz, Anadolu Ajansı tarafından iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Çevre Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı.

Foruma katılmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara teşekkür eden Karagöz, Anadolu Ajansının girişimiyle bugün, medya perspektifinden çevre ve iklim kriziyle mücadelenin gerekliliğini paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Farklılıkları ne olursa olsun herkesi etkileyen çevre ve iklim krizi gibi ortak bir düşmanla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Karagöz, bunun sadece geleceği etkileyecek bir sorun olmadığını, bugünü de derinden etkilediğini belirtti.

Gazeteciler olarak bu konudan uzak kalamayacaklarını dile getiren Karagöz, "Çevre ve iklim krizinin anlatısını yeniden şekillendirmek bizler için bir seçenek değil, bizim sorumluluğumuz. Peki, bu anlatıyı nasıl yeniden şekillendireceğiz? Biz gazeteciler, çevre ve iklim krizinde nasıl oyun değiştirici olabiliriz? Anadolu Ajansı olarak uzun süredir bu sorularla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun süren tartışmaların ardından, kısa süre önce çevre ve iklim konularını anlatan en kapsamlı medya platformlarından biri olan Yeşilhat'ı kurduklarını anımsatan Karagöz, şunları kaydetti:

"Doğa ve çevre yok olurken asıl hedefimiz dünyaya duyarlı kalmaktır. Yeşilhat platformu iklim değişikliği, yeşil ekonomi, sıfır atık ve çevre hikayelerini tüm yönleriyle rapor ediyor. Artık iklim gazeteciliğinin dünyanın her yerindeki tüm medya kuruluşları için daha fazla önem taşıması gerektiğinin farkındayız. Gazeteciler olarak sadece bilgilendirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda bu krizin arkasındaki insan kaynaklı felaketleri ortaya çıkararak kamuoyunu dönüştürüyoruz. Avrupa'daki orman yangınlarından Amazon'daki yağmur ormanlarının yok olmasına, Yeşilhat platformu ile iklim felaketinin trajedisini dünyaya anlatıyoruz."

"Çevre Forumu'nun daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamasını umuyoruz"

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, ancak sadece trajediyi anlatmadıklarını, umut veren hikayeleri de paylaştıklarını belirterek, "Çünkü bilge bir adam bir zamanlar 'Dünden ders al, bugün için yaşa, yarın için umut et' demişti. Çünkü, bir kelime daha iyi bir dünyaya yol açabilir. Çevre Forumu, hem insan kaynaklı felaketleri hem de bu krizin ardındaki umudu medya perspektifinden tartışmak için mükemmel bir odak noktası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre Forumu'nda bir araya gelen gazeteciler, uzmanlar ve karar alıcıların çevre ve iklim değişikliği üzerine yeni bir anlatı üzerine tartışacaklarını kaydeden Karagöz, oturumlarda bölgenin önde gelen isimlerinin çevre eylemi, sürdürülebilir kalkınma, medyanın doğal afetlere yaklaşımı ve sorumluluk paylaşımı konularında verimli tartışmalar gerçekleştireceğini aktardı.

Forumun katılımcı profilinin bu konunun her kesimden insanı ilgilendirdiğini ortaya koyduğunu ifade eden Karagöz, Zimbabve'den İspanya'ya, Somali'den Arnavutluk'a, Norveç'ten İtalya'ya herkesin aynı kaygıyla bir araya geldiğini söyledi.

Karagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre Forumu'nun iklim krizine karşı atılan adımlarda bir mihenk taşı olacağını umuyoruz. Daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamasını umuyoruz. Charles Dickens'ın dediği gibi 'En iyi zamanlardı; en kötü zamanlardı. Bilgelik çağıydı; ahmaklık çağıydı.' Çevre ve iklim krizi söz konusu olduğunda iyi zamanlardan geçmediğimiz aşikar. Ancak en kötü zamanların gelmesini önlemek için iş birliği yapabiliriz. Anadolu Ajansı olarak en kötü zamanları önleme ve en iyisini ortaya çıkarma sorumluluğunu üstleniyoruz. Hepinizi, dünyamızın geleceği için bu görevi paylaşmaya davet ediyoruz."

Forumun sponsorları olan Polat Enerji, Vestel, Türk Hava Yolları, Emlak Katılım ve TÜRKSAT'a teşekkür eden Karagöz, "Son olarak, Anadolu Ajansı olarak 'Harekete geçme ihtiyacını' sorgulamadığımızı tekrar hatırlatmak isterim. Biz ilham veririz, harekete geçeriz, değiştiririz. Biz, 'Daha iyi bir dünya için bir söz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Oturumlarda iklim değişikliği, enerji, medyanın iklim değişikliğine bakışı konuşulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çevre ve iklim sorunlarında yeni bir medya dili oluşmasının gerekliliği, uluslararası haber ajanslarının küresel farkındalığı artırması, geleneksel ve yeni medya kuruluşlarına düşen görevler, çevre duyarlılığının yeni haber sahalarında takibi gibi konuların tarafsız bir şekilde tartışılması ve medya-çevre ilişkisinin sağlıklı bir zemine oturtulması hedefiyle düzenlenen AA Çevre Forumu'nun açılışına video mesaj gönderdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad, forumun açılışında konuşma yaptı.

Yerli ve yabancı sivil toplum örgütü ve uluslararası kuruluş temsilcileri, politikacı, akademisyen ve medya temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı forumun ilk oturumu AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde, "İklim Değişikliğinde Medyanın Sorumluluğu" başlığı altında düzenlendi.

"Sürdürülebilir Kalkınma için Temiz Enerji", "Medyanın Doğal Afetlere Yaklaşımı", "İklim Krizi ve Sorumluluk Paylaşımı" başlıklı oturumlarla devam edecek forumda, iklim değişikliği, enerji, medyanın iklim değişikliğine bakışı ve çevre eğitimi gibi konular mercek altına alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek forumun ikinci oturumuna, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da video mesajla katılacak.

AA Çevre Forumu'nun kapanış konuşmasını ise Sıfır Atık Projesi'nin öncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yapması öngörülüyor. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz de kapanış oturumunda konuşma yapacak.

Karagöz, forum kapsamında, Bulgaristan Haber Ajansı (BTA), Belçika Haber Ajansı (BELGA), Hırvat Haber Ajansı (HINA), Kosova Haber Ajansı (KOSOVAPRESS) ile Zimbabve Haber Ajansı'nın (NEW ZIANA) yetkilileri ile iş birliği anlaşması imzalayacak.

AA Çevre Forumu'nun uluslararası katılımcıları arasında Portekiz'in eski Avrupa İlişkileri Bakanı ve siyaset bilimci Bruno Macaes, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad, İtalyan haber ajansı ANSA'nın Genel Müdürü Stefano de Alessandri, uluslararası haber ajansı AP'nin Küresel İklim ve Çevre Editörü Peter Prengaman ve İspanyol haber ajansı EFE'nin İklim Direktörü Arturo Larena ile Zimbabve, Hırvatistan, Filipinler ve Somali haber ajansları da yer alıyor.

Yerli ve yabancı sivil toplum örgütü ve uluslararası kuruluş temsilcileri, politikacı, akademisyen ve medya temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı AA Çevre Forumu, Anadolu Ajansının Youtube sayfasından takip edilebiliyor.

AA ile 5 haber ajansı arasında iş birliği

Forum kapsamında AA ile Bulgaristan Haber Ajansı (BTA), Belçika Haber Ajansı (BELGA), Hırvat Haber Ajansı (HINA), Kosova Haber Ajansı (KOSOVAPRESS) ile Zimbabve Haber Ajansı arasında iş birliği anlaşması imzalanacak.

Anlaşmalara, AA adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, BTA adına Genel Müdür Kiril Valchev, BELGA adına Genel Müdür Patrick Lacroix, HINA adına Yönetim Kurulu Başkanı Majda Tafra Vlahovic, KOSOVAPRESS adına Genel Müdür Suzana Rakovica, NEW ZIANA adına Genel Müdür Rangarirai Shoko imza atacak.

Anlaşma kapsamında, belirli dillerde haber değişimi, fotoğraf ve video dahil sınırlı sayıda görsel içerik değişimi yapılabilecek.

Taraflar birbirlerinin editörleri, meslek ve teknik uzmanları, haberci ve basın fotoğrafçıları arasındaki temaslarla kendi tecrübe ve teknik yardımlarını birbirlerine aktaracak. Karşılıklı eğitim ve ziyaretle ilgili ayrıntılar ortak dayanışma yoluyla saptanacak.

Taraflar ülkelerinin liderleri ve resmi heyetlerinin karşılıklı ziyaretiyle ilgili haber takibi ve bilgi sağlanması konusunda yakın iş birliğinde bulunacak.