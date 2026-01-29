AB, İran Devrim Muhafızları'nı Terörist Listesine Aldı - Son Dakika
BBC

AB, İran Devrim Muhafızları'nı Terörist Listesine Aldı

29.01.2026 19:18
Avrupa Birliği, protestoculara yönelik şiddet nedeniyle İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti.

Avrupa Birliği, Tahran'ın protestocuları öldürmesine tepki olarak İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütleri" listesine ekledi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının "kararlı bir adım" attığını, "baskının cevapsız kalamayacağını" söyledi.

Karar öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, bu hamlenin İran'da önemli bir askeri, ekonomik ve siyasi güç olan Devrim Muhafızları'nı El Kaide ve IŞİD gibi cihatçı gruplarla aynı seviyeye getireceğini kaydetti.

İnsan hakları grupları aralık ve ocak aylarında haftalarca süren protestolar sırasında binlerce kişinin, aralarında Devrim Muhafızları'nın da olduğu üzere güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü tahmin ediyor.

29 Ocak Perşembe günü Brüksel'de konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot bunu "İran'ın modern tarihindeki en şiddetli baskı" olarak nitelendirdi ve "işlenen suçların cezasız kalamayacağını" söyledi.

Fransa daha önce İran'la tüm diplomatik ilişkilerin sona ermesine yol açabileceği endişesiyle Devrim Muhafızları'nı AB'nin terör listesine eklemekte tereddüt etmişti.

Ancak Çarşamba günü kararını değiştirerek, İtalya'nın başını çektiği girişimi destekledi.

Kaja Kallas sosyal medya üzerinden yaptığı kısa açıklamada "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim kendi sonunu hazırlıyor demektir" dedi.

Kallas, İran ile diplomatik kanalların açık kalmasını beklediğini söyledi.

AB'nin terör listesinde yer alan örgütler, destek ağlarını ortadan kaldırmak amacıyla seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi tutuluyor.

AB ayrıca aralarında İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, Başsavcı Mohammad Movahedi Azad ve mahkeme başkanı İman Afshari'nin de bulunduğu İran'daki altı kurum ve 15 kişiye yeni yaptırımlar getirdi.

Blok tarafından yapılan açıklamada, "Bu kişilerin hepsi barışçıl protestoların şiddetle bastırılması ve siyasi aktivistler ile insan hakları savunucularının keyfi olarak tutuklanması olaylarına karışmıştır" denildi.

Avustralya, Kanada ve ABD de Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" olarak sınıflandırıyor. İngiltere ve Türkiye ise bu örgütü "terör örgütleri" listesine almadı.

Çarşamba günü İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, İran'ın "barışçıl protestoculara yönelik acımasız baskısını" kınadı ancak "belirli bir örgütün yasaklanmasının düşünülüp düşünülmediği konusunda yorum yapmamanın" uzun süredir devam eden bir hükümet politikası olduğunu söyledi.

AB'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın "devasa bir donanmanın" İran'a doğru hızla, "büyük bir güç, coşku ve amaçla" ilerlediğini söylemesinin ardından geldi.

Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmayı müzakere etmesi için "zamanın tükenmekte olduğu" uyarısında bulundu ve Tahran'ı "masaya gelmeye" çağırdı.

Bir anlaşmaya varılmaması halinde ABD'nin geçen yıl İran'a düzenlediği saldırıdan "çok daha kötü" bir saldırı tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin herhangi bir saldırıya "derhal ve güçlü bir şekilde karşılık vermek" için "parmakları tetikte" hazır olduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, ABD'den gelebilecek herhangi bir saldırıya "ezici bir yanıt" verme sözü verdi ve çeşitli askeri alayların 1.000 adet insansız hava aracı teslim aldığını söyledi.

Arakçi 30 Ocak'ta da Türkiye'yi ziyaret edecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise son gerilim hakkında "Türkiye mevcut gerilimin diyalog yoluyla çözümüne katkıda bulunmaya hazırdır" dedi.

Trump'ın son uyarısı, Washington'un bu ayın başlarında protestoculara yönelik ölümcül baskılara karışanlara yardım etmek için müdahale edeceği sözünü takip ediyor.

İran'da yetkililer tarafından uygulanan internet karartması, hükümetin protestoculara karşı uyguladığı şiddetin boyutunu değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 5 bin 925'i protestocu olmak üzere 6 bin 301'den fazla kişinin öldürüldüğünü teyit ettiğini açıklarken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) adlı bir başka grup da nihai sayının 25 bini aşabileceğini söyledi.

İranlı yetkililer 3 bin 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, ancak bunların çoğunun güvenlik personeli ya da "isyancılar" tarafından saldırıya uğrayan seyirciler olduğunu söyledi.

BBC de dahil olmak üzere çoğu uluslararası haber kuruluşunun İran içinde haber yapması yasak.

Ancak güvenlik güçlerinin kalabalığa gerçek mermilerle ateş açtığını gösteren videolar BBC tarafından doğrulandı.

Devrim Muhafızları nedir?

Devrim Muhafızları İran'da 1979'da İslam Devrimi'nden sonra kuruldu. İlk olarak İran'ın düzenli ordusuna alternatif oldu.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'dan Dr. Sanam Vikal, Devrim Muhafızları için, "Tek bir milis tugayıydı ancak sonra bu dev organizasyona dönüştü" diyor.

Devrim Muhafızları'nın şkendi kara, deniz ve hava kuvvetleri var. Toplam 190 bin personeli olduğu tahmin ediliyor.

İran'ın balistik füze ve nükleer programlarını da yöneten Devrim Muhafızları aynı zamanda dev bir iş imparatorluğu da kurdu. Savunma, mühendislik ve inşaat sektörlerinde şirketleri var ve İran ekonomisinin üçte birini kontrol ettiği düşünülüyor.

Devrim Muhafızları, Besic Direniş Gücü aracılığıyla İran genelinde iç güvenlikten sorumlu.

Devrim Muhafızları'nın en çok bilinen dış kolu Kudüs Gücü.

Orta Doğu'da aralarında Lübnan merkezli Hizbullah, Irak'taki Şii milisler ve Suriye hükümetine sadık güçler gibi silahlı gruplara silah, para ve eğitim veriyor.

ABD, Kudüs Gücü'nü ve desteklediği grupları, Irak ve Orta Doğu'nun başka noktalarında yüzlerce Amerikan askerini öldürmekle suçluyor.

Kaynak: BBC

BBC
