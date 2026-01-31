Adana'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Adana'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

31.01.2026 08:19
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, birçok evi su bastı.

ADANA'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından dün akşamdan itibaren kent genelinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış sabah etkisini artırırken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. MGM, ilerleyen saatlerde metrekareye 75 kilograma ulaşabilecek çok şiddetli yağış uyarısında bulundu.

SU BİRİKİNTİSİNDE KANOYLA GEZDİ

Seyhan ilçesindeki Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde yolları su bastı. Sitedeki altyapı sorununa dikkat çekmek isteyen bir kişi, su birikintisinde kanoyla gezdi.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak ve duvarın kaldırılacağı bildirildi.

SU DOLU SOKAKTA LEĞENLE YÜZDÜ

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir ara sokak da yağmur suyuyla doldu. Mahalleli evlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Mahalle sakinlerinden birisi, çocuğunu leğenin içine oturtup, suda yüzdürdü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Yakup kayığına bindi gidiyor. Yakup, nereye gidiyorsun oğlum? Amcan gile gidiyorsan, selam söyle" dedi.

MEZARLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Diğer yandan Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı yağışın ardından sular altında kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; bazı mezarların tamamen suya gömüldüğü görüldü. Saimbeyli-Tufanbeyli kara yoluna da heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi ve Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı kesişimi de suyla doldu. Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, bazıları ise suda kaldı. İtfaiye ekipleri, araçları, iş makineleriyle kurtardı.

APARTMANIN GİRİŞ KAPISI SULAR ALTINDA

Sarıçam ilçesinde bazı evleri su bastı; apartman sakinleri, oturdukları binalarda mahsur kaldı. İlçedeki Yörükoğlu Apartmanı'nın bahçesini su basarken, giriş kapısı tamamen su altında kaldı. Caddelerdeki araçlar da suya gömüldü.

İŞ MAKİNELERİYLE KARŞIYA GEÇTİLER

Diğer yandan Yüreğir Devlet Hastanesi'nden çıkan vatandaşlar da suyla dolan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, yolun karşısına geçemedi. Bölgede suyun tahliyesi için çalışma yapan ekipler, vatandaşları iş makineleri ile yolun karşısına geçirdi.

SULAMA KANALI DOLDU

Ayrıca Yüreğir ilçesi Kabaktepe Mahallesi'nde birçok sokak ile Yeşil Bulvar, sağanakla birlikte göle döndü. Yayalar iş yerlerine sığınırken, sürücüler araçları ile trafikte güçlükle ilerledi. Bulvardaki sulama kanalındaki su seviyesi de taşma noktasına ulaştı. Öte yandan Adana-Kozan kara yolu Kılıçlı mevkisi su ile doldu. 2 otomobil sel suları ile sürüklenirken, trafiğin durduğu yolda araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahalle sakinleri evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Mahallede su basan kıraathanedekiler de duruma aldırış etmeden oyun oynamaya devam etti.

MAHSUR KALANLAR BOTLA KURTARILDI

Adana'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi'nde bir evi su bastı. Evde engelli ve hasta kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, engelli ve hasta vatandaşları botla tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: DHA

