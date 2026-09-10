Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine yayılan orman yangını nedeniyle kent merkezinde is kokusu ve hava kirliliği etkili oldu. Yangın çok geniş alanlara yayıldığı için felaketin boyutu uydudan bile görülebiliyor. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, Adana'nın üzerinde yangın nedeniyle yoğun bir şekilde hava kirliliği olduğunu belirterek, "Hava kirliliği çok geniş alanlara yayıldığı için uydu fotoğraflarından da görülebiliyor. Bu hava kirliliği hava kalitesini baştan sona son derece olumsuz bir hale getiriyor" dedi.

UYDUDAN BİLE GÖRÜLEBİLİYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine yayılan orman yangını nedeniyle kent merkezinde de is kokusu ve hava kirliliği etkili oldu. Yangın çok geniş alanlara yayıldığı için felaketin boyutu uydudan da görülebiliyor. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, orman yangınları sonrasında oluşan hava kirliliği ve dumanın kent merkezlerine ulaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

"HAVA KALİTESİNİ OLUMSUZ HALE GETİRİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, orman yangınları ciddi hava kirleticileri olduğunu söyleyerek, "Adana'nın üzerinde yangın nedeniyle yoğun bir şekilde bu hava kirliliği var. Hava kirliliğinin çok geniş alanlara yayıldığı uydu fotoğraflarından da görülebiliyor. Bu hava kirliliği hava kalitesini baştan sona son derece olumsuz bir hale getiriyor. Hava kirliliğinin özellikle çocuklar bebekler kronik hastalıkları olanlar ve yaşlılar üzerinde çok ciddi manada olumsuz etkileri var. Şehirler üzerinde hava kirliliği açısından çok ciddi olumsuz etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Pencerelerin kapalı tutulması her zaman tavsiye ediliyor. Şu anda bizde pencereleri kapalı tutacak kadar yoğun bir hava kirliliği olduğunu söylemek doğru değil dedi.

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

"YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"

Orman yangınlarının kendi içerisinde pek çok ciddi çevresel problemleri olduğunu dile getiren Başıbüyük, "Orman yangınlarının ekosisteme toprağa havaya su kaynaklarına ve hava üzerinden doğrudan insanlar üzerine verdiği zararlar var. Bunun dışında ormanda yaşayan hayvan ve bitki türleri gibi diğer canlılara olan olumsuz etkileri saymakla bitmez. Ülkemizde son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar ve meteorolojik şartlar orman yangınlarını daha zor kontrol edilebilir bir hale getirdi. Vatandaşlarımızdan sigara izmaritleri ve cam atıkları gibi konularda dikkatli olmalarını orman alanlarında piknik yapmamalarını ve orman alanlarına yakın tarım alanlarında anız yakmamalarını rica ediyoruz. Bu konularda belli bir hassasiyet oluştuğunu görsek de ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde doksanı insan kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

"YANGIN SÖNDÜRÜLÜYOR AMA ÇEVREYE ZARARI KALIYOR"

Vatandaşlardan Savaş Sözcü ise yangın uzakta da olsa dumanını burada hissettiklerini ifade ederek, "Ormanların yanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etsin. Sigara izmaritini atarken ormanımıza zarar vermeyelim. Bu sıcakta çalışanlara ormanımıza ve insanlara yazık. Sigara izmaritini atarken söndürerek atalım. Piknik yaparken rastgele yerlerde ateş yakmayalım. Zaten bu sıcak geçmiyor bir de yangınla ve dumanla uğraşıyoruz. Yangın söndürülüyor ama çevreye olan zararı kalıyor. Buna dikkat etmeliyiz. Bunun zararını hepimiz görüyoruz. Yazık günahtır. Bu suçları işleyenlerin en ağır cezayı almalarını isterim" şeklinde konuştu.

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

VATANDAŞLARI UYARDI

Mina Erdem ise Adana'nın Kozan ilçesinde oluşan yangın bütün Adana ilçelerini merkezlerini etkilediğini aktararak, "İnsanlar Adana'da hem Adana sıcağıyla hem de Adana yangınıyla uğraşmak zorunda kaldı. Halkımızı bilinçsizlik konusunda uyarıyorum. İnsanlarımız sigara izmaritini çöpleri yerlere attığı için yangınlar daha da çoğalıyor. Parklarımızı bahçelerimizi kirlettiği için yangınlarımız daha da çoğalıyor. İnsanlarımızı daha hijyene daha temiz sokaklara davet ediyorum" dedi.

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı
Kaynak: İHA

Çukurova Üniversitesi, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Orman Yangını, Çukurova, İmamoğlu, Aladağ, Güncel, Kozan, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı
Düğün gecesi evinde ölü bulundu Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor DMM’den net açıklama Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
Arda Turan’ın Barcelona günlerine döndüğü an Futbolcusu şok oldu Arda Turan'ın Barcelona günlerine döndüğü an! Futbolcusu şok oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanı hesapladılar Biri 28. olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak
İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4’e yükseldi İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu İşte maliyeti ve yeni hali Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali

12:34
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
11:26
Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin’de iş arıyor
Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin'de iş arıyor
11:02
Türkiye’nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest
Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:35
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray’ı doğradı
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
09:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:37:46. #7.13#
SON DAKİKA: Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement