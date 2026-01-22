Adıyaman\'da Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Merkezle, depremden etkilenen illerde girişimcilerin, KOBİ'lerin ve gençlerin dijitalleşme, e-ticaret ile e-ihracat alanlarında güçlenmesi hedefleniyor.

Eğitim ve istihdamı bir araya getirerek deprem bölgesinde kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olacak Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptı.

Merkezin detayları düzenlenen toplantıda anlatıldı. Toplantıya Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, bölgedeki iş dünyası temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

E-TİCARET ALANINDA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde, e-ihracat eğitimleriyle işletmelerin dijital dönüşüm kapasitesi güçlendirilirken, bireylere yönelik eğitim programlarıyla e-ticaret alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da uygulanacak projeyle KOBİ'lerin, gençlerin ve kadınların e-ticarete katılımının artırılması, yerel üretimin dijital kanallar aracılığıyla daha geniş pazarlara taşınması, deprem bölgesinde istihdam ve girişimcilik oranlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Sosyal Girişimcilik Merkezi, eğitim, rehberlik ve uygulamayı aynı çatı altında sunarak bölgedeki üretici ve girişimcilerin dijital ekonomiye sürdürülebilir biçimde entegre olmalarını destekleyecek. Merkezde yürütülecek çalışmalarla, işletmelerin dijital bilgiye, stratejik yönlendirmeye ve nitelikli insan kaynağına erişimi kolaylaştırılacak.

GÜRCAN: E-TİCARET HACMİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 61,7 ARTTI

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Özellikle pandemi sonrasında e-ticaretin hızla gelişmesi bizleri bu alanda daha hızlı ve takipçi olarak hareket etmemizi gerektiriyor. 2024 yılından itibaren de 'Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü' raporumuzu düzenli olarak yayımlamaya başladık. İnşallah önümüzdeki nisan ayı sonunda 2025 yılı raporumuzu da kamuoyuna sunacağız. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon lirayı aşmıştır. 2019 yılıyla kıyasladığımızda, 2019–2024 döneminde sektörün yaklaşık 21 kat büyüdüğünü görmekteyiz. Son 5 yıldaki büyüme oranlarını birlikte değerlendirdiğimizde, bu artışın e-ticaretin artık sadece bir satış kanalı olmanın ötesine geçtiğini; kullanıcı eğitimlerinin kalıcı bir dönüşüm yarattığını ve işletmelerin dijital yeniliklerini daha sistemli bir yapıya kavuşturduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'PERAKENDE E-TİCARET HACMİ 2024 YILINDA YÜZDE 63,7 ARTTI'

Gürcan, "Perakende e-ticaret hacmi, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar liraya ulaşmıştır. Yani doğrudan perakende platformları üzerinden yapılan ticaret, sektörün en güçlü büyüme alanlarından biri haline gelmiştir. Öte yandan ülkemiz, perakende ticarette 2023–2024 döneminde yüzde 18 büyüyerek 45 milyar Euro'ya ulaşırken, aynı dönemde Avrupa'nın büyüme oranı yüzde 7 seviyesinde kalmıştır. Bu fark, Türkiye'nin e-ticaretteki gelişim hızını, girişimcilerimizin adaptasyon kabiliyetini ve kullanıcı güvenini net bir biçimde ortaya koymaktadır. 2024 yılı sonu itibarıyla e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 90 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu rakam, 2019 yılındaki 24 milyar dolarlık hacimle birlikte değerlendirildiğinde, 2019–2024 yılları arasında dolar bazında yüzde 274'lük bir artışa işaret etmektedir. Bu istatistik, döviz karşısında e-ticaretin reel gücünü ve yatırımlar açısından taşıdığı cazibeyi açıkça göstermektedir. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasında yer alan ülkemiz, üretim kapasitesi, lojistik altyapısı ve genç nüfusuyla bu alanda önemli bir avantaja sahiptir. Bu büyüme, Türkiye'nin dijital üretim ve inovasyonun merkezlerinden biri haline gelebileceğini de ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'DİJİTAL OKURYAZARLIK SEVİYESİNDE ARTIŞ VAR'

Gürcan, "Son olarak, 2024 yılında Türkiye'de toplam e-ticaret işlem sayısı 5 milyar 910 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Perakende e-ticarette işlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 1 milyar 850 milyon adede ulaşmıştır. Her gün milyonlarca kişi bir tuşla ürün satıyor ve ürün alabiliyor, hizmet talep ediyor, sipariş veriyor. Bu işlemler artık sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'nun en uzak köşelerinde dahi ilçelerinde bile ciddi sayılara ulaşabiliyor. Bu sayı vatandaşlarımızın dijital ortama olan güvenini ve dijital okuryazarlık seviyesinin arttığını da göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla e-ticaretin Türkiye Gayrisafi yurt içi hasılası içindeki payı yüzde 6,5 seviyesindedir. Bu oran bize gösteriyor ki bugün Türkiye'de e-ticaret gayrisafi yurt içi hasılaya doğrudan katkı yapan büyük bir sektör haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz e-ticaretteki bu yoğunlaşmayı ülkemizin her köşesinde taşımaktır. Bugün Adıyaman'da bulunma nedenimiz de e-ticareti güçlendirmek, hayata geçirmek ve bu projenin hayata geçerek gençlerimizin daha çok e-ticarette bulunmalarıdır. Türkiye'de e-ticaret uyum endeksine baktığımızda Adıyaman ilimiz 81 ilimiz içinde 47. sırada yer almaktadır. Endekse göre Adıyaman'da 2024 yılı itibarıyla 3.1 milyar TL düzeyinde e-ticaret satış hacmi buna karşılık da 6.3 milyar TL tutarında da e-ticaret alış hacmi var. Bu tutarları oranladığımızda satışların alışları karşılama oranı yüzde 49. Diğer taraftan ilimizdeki tüm işletmelerin yüzde 4.6'sı, yani bin 51 işletme aktif olarak e-ticaret faaliyeti yürütmektedir. İşletme başına düşen e-ticaret hacmi ise yaklaşık 3 milyon TL civarındadır. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz e-ticaretin sağladığı bu dijital pazar erişimini Adıyaman gibi illerimizde üretime, girişimciliğe ve daha yüksek e-ticaret katılımına oranlar ve gelir artışına dönüştürmektir" dedi.

Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği, MÜSİAD ve Trendyol iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yanındayız projesi devreye girmektedir. Bu projeyle temel amacımız, depremden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin e-ticaret ve ihracat ekosistemine daha güçlü bir şekilde dahil olmasını sağlamak, gençlerimizi ve kadınlarımızı başta olmak üzere bölgedeki insan kaynağını dijital ticarette gerektirdiği bilgi ve yetkinlikle donatmak, yerel üretimi dijital pazarlara taşıyarak kalıcı üretim merkezleri, sürdürülebilir gelir ve istihdam imkanları oluşturmak" dedi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol da "E-ticaret platformlarımız var ve bunlar uluslararası alana da açık. Yani aynı platform üzerinden komşu ülkelere, yakın coğrafyalara ve hatta başka kıtalardaki ülkelere satış yapmak mümkün. Ben OSB'mizi gezdiğimde, işletmelere gittiğimde, onların e-ticaret bölümlerindeki kargo depolarına girdiğimde; ürünlerin üzerindeki etiketlerde başka ülkelerin isimlerini gördüğümde önce şaşırıyorum, ama aslında bunun ne kadar kolay ve mümkün olduğunu bir kez daha fark ediyorum. Bu yol bize şunu açacak: Markalaşarak, çok düşük maliyetlerle; sadece bir know-how, biraz bilgi birikimi ve biraz eğitimle, genç girişimcilerimizin, mevcut girişimcilerimizin yeni nesillerinin ya da çalışanlarının ürünlerini, artık dünyanın bir avuç kadar küçülmüş olan diğer pazarlarında da sunabilmelerini sağlayacak" diye konuştu.

ALPEREN: PROJE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen ise "Bugün Adıyaman'da başlayan bu proje, inşallah Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da güçlü bir şekilde devam edecektir. Çünkü deprem bölgesinin kalkınması yalnızca binaları yenilemekle değil; insan kaynağını, girişimciliği ve iş dünyasını güçlendirmekle mümkün olacaktır. Dünyada ticaret hızla dijitalleşiyor. Bugün artık ihracatın kapıları sadece limanlarda değil, bilgisayar ekranlarında, dijital platformlarda açılıyor. Bu da deprem bölgesi için çok önemli bir fırsat anlamına gelmektedir. E-ticaret ve e-ihracat, gençlerimize mekandan bağımsız gelir imkanı sunacak, kadın kooperatiflerimizin ürünlerini daha geniş pazarlara taşıyacak, KOBİ'lerimize ise yeni pazarlar kazandıracaktır. Bu nedenle mesajımızı iki cümleyle netleştirmek istiyorum: Deprem bölgesinin umudu, dijital bir gelecektir. Güçlü şehir, güçlü insanla olur. Bu projeyle hedefimiz; dört ilimizde kalıcı bir e-ticaret ekosistemi kurmaktır. Yalnızca eğitim vermek değil; bilgi, beceri ve iş bağlantısını bir araya getiren sonuç odaklı bir model oluşturmaktır. Gençlerimiz yetkinlik kazanacak, KOBİ'lerimiz dijital dönüşümle hızlanacak, kadın kooperatiflerimiz markalaşma ve satış kanalları konusunda desteklenecektir" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: BU PROJE, BÖLGE EKONOMİSİNİN YENİDEN AYAĞA KALKMASINA DESTEK OLACAK

TOBB Başkan Vekili Mehmet Tuncay Yıldırım da "6 Şubat depremi yalnızca binaları değil; hayatları, düzenleri, iş yerlerini, umutları da derinden etkilemiştir. Aynı zamanda milletçe tek yürek olmanın, devlet–millet el ele yaraları sarma iradesinin en güçlü örneklerinden birini de hep birlikte yaşadık. Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele yalnızca yeniden yapım değil; aynı zamanda yeniden inşa ve küllerinden yeniden doğma meselesidir. Kalıcı konutların yapılması, afetzede kardeşlerimizin güvenli yuvalarına kavuşması ve yerinde dönüşüm süreçlerinin sağlıklı işlemesi son derece kıymetlidir. Ancak şimdi odaklanmamız gereken bir diğer önemli alan da bu şehirlerimizin ekonomik, ticari ve istihdam bakımından güçlendirilmesidir. Çünkü bu şehirler, üretimin, emeğin ve alın terinin şehirleridir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bizler de depremden hemen sonra tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla başlayan süreçte, bugün kalıcı konutların inşasına kadar devletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda, projenin depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimizde hayata geçirilmesini son derece kıymetli buluyoruz. Bu proje yalnızca bir eğitim hamlesi değil; aynı zamanda sağlanan desteklerle bölge ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına yönelik somut ve kalıcı bir kalkınma adımıdır" dedi.

TORUNOĞLU: BU PROJE YENİDEN TİCARETE TUTUNMANIN SOMUT YOLU

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu da "6 Şubat sabahı, yalnızca büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmadık. Aynı zamanda anılarımızı, umutlarımızı ve yılların emeğini de kaybettik. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki bu şehir ne zaman zorlansa, 'yiğit düştüğü yerden kalkar' anlayışıyla yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır. Adıyaman hiçbir zaman yalnız kalmadı. Bugün de yalnız olmadığının en güçlü göstergesi olarak, siz değerli misafirlerimizle bir aradayız. Ticaret Bakanlığımızın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin ve MÜSİAD'ın bu güçlü birlikteliğinin, Adıyaman'da inşallah hayırlı ve kalıcı işlere vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Deprem sonrasında, manevi kayıplarımızın yanı sıra maddi olarak da çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İşletmelerimiz iş yerlerini kaybetti, müşterilerini kaybetti, tedarik zincirleri bozuldu. İşte bugün başlatılan bu programın, yeniden ticarete tutunmanın somut ve güçlü bir yolu olacağına inanıyoruz" diye konuştu.