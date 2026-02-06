Adıyaman Destek Market, İki Yılın Ardından Belediyeye Devredildi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Adıyaman Destek Market, İki Yılın Ardından Belediyeye Devredildi

Adıyaman Destek Market, İki Yılın Ardından Belediyeye Devredildi
06.02.2026 10:39
Cargill ve TİDER'in desteklediği Adıyaman Destek Market, iki yıl sonunda Adıyaman Belediyesi'ne devredildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Cargill, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Adıyaman Destek Market'in iki yıllık faaliyet sürecini tamamlayarak sürdürülebilir bir modelle Adıyaman Belediyesi'ne devredildiğini duyurdu. Projenin, bu süre zarfında her ay ortalama bin 500 haneye düzenli destek sağlayarak toplamda 87 binden fazla kişiye ulaştığı bildirildi.

Cargill'in finansal desteği, TİDER'in gıda bankacılığı uzmanlığı ve Adıyaman Belediyesi'nin yerel desteğiyle kurulan marketin, klasik yardım anlayışının ötesine geçerek, insan onurunu merkeze alan modern bir destek mekanizması olarak bölge halkına hizmet verdiği aktarıldı.

İHTİYAÇ MADDELERİNE GÜVENİLİR ERİŞİM

Adıyaman Destek Market'in, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan hazırlık sürecinin ardından Ekim 2023 itibarıyla hizmet vermeye başladığı kaydedildi. 1 dönümlük arazide 308 metrekare kullanım alanına sahip olan marketin, planlandığı üzere Ekim 2025'e kadar aktif kalarak depremden olumsuz etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladığı belirtildi.

Proje kapsamında bin 500 haneye düzenli olarak ulaşıldığı ve 87 binden fazla bireye temel ihtiyaç malzemeleri sağlandığı dile getirildi. Bu dönemde yaklaşık 21 bin alışveriş işlemi gerçekleştirilerek, ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen, giysi ve tekstil ürünleri, ev eşyaları gibi temel malzemelerin sunulduğu ifade edildi. Proje ile özellikle 'kadın' ve 'bebek bakım' gibi özel reyonlarla kadın, çocuk ve diğer kırılgan grupların hassas ihtiyaçlarına odaklanıldığı aktarıldı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede "Yerelin kalkınması için sunulan destekler hane tüketimiyle sınırlı kalmadı, geçim kaynaklarının güçlendirilmesine de odaklanıldı. Cargill'in katkılarıyla 21 üreticiye sağlanan 33 bin 600 kilogramlık süt yemi desteği sayesinde, afet sonrası hayvansal üretimde yaşanan verim kaybının önüne geçildi ve bölgedeki küçük ölçekli üreticilerin ekonomik dayanıklılığı artırıldı.Devir işleminin ardından Adıyaman Belediyesi stratejik bir kararla, ildeki dağınık yapıda bulunan diğer yardım noktalarını kapatarak kaynaklarını konsolide etti. Belediye, sosyal desteklerin tek bir merkezden, Adıyaman Destek Market altyapısı kullanılarak, kontrollü ve izlenebilir bir şekilde ulaştırılmasına karar verdi. Bu durum, kurulan sistemin verimliliğinin ve başarısının yerel yönetim tarafından tescillendiğinin, Cargill ve TİDER'in sağladığı kaynağın 'tek seferlik yardım' algısını kırarak nasıl kalıcı bir değere dönüştüğünün en somut kanıtı niteliğinde" denildi.

'TOPLUMSAL KALKINMA MODELİNE DÖNÜŞTÜ'

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, projeden duyduğu gururu dile getirerek "Adıyaman Destek Market, depremin yaralarını sarmak için çıktığımız bu yolda, bir yardım projesinin ötesinde, bir toplumsal kalkınma modeline dönüştü. İki yıl boyunca sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmadık, aynı zamanda yerel üreticilere destek olarak ve istihdam olanakları yaratarak bölgenin ekonomik dayanıklılığına da katkı sağladık. Projenin sürdürülebilir bir yapıyla Adıyaman Belediyesi'ne devredilmesi, bu başarının en somut kanıtıdır. Cargill olarak, faaliyet gösterdiğimiz toplumlara değer katma misyonumuzla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

'KALICI ÇÖZÜM ÜRETTİK'

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ise iş birliğinin gücüne vurgu yaparak "TİDER olarak gıda bankacılığı modelini Türkiye'de yaygınlaştırma misyonumuzla, deprem bölgesinde kalıcı bir çözüm üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adıyaman Destek Market, kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Cargill'in vizyoner desteği ve Adıyaman Belediyesi'nin sahiplenmesiyle, bu modelin uzun yıllar boyunca Adıyaman halkına hizmet edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'ARTIK BENİM İÇİN İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK'

Projenin, sadece ayni yardım sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bir 'sosyal kalkınma merkezi' olarak da işlev gördüğü kaydedildi. TİDER'in Destek İnsan Kaynakları (İK) programı sayesinde, yardım faydalanıcıları istihdam edilerek ekonomik özgürlüklerini kazandığı aktarıldı. Projenin en ilham verici hikayelerinden biri, deprem sonrası ailesinin sorumluluğunu üstlenen 20 yaşındaki Elanur Çakır olduğu belirtildi. Destek Market'ten yardım alırken Destek İK programı sayesinde markette işe başlayan Çakır, "Bu iş hayatımda çok şeyi değiştirdi. Kendime olan güvenimi kazandım ve güçlü hissetmeyi öğrendim. Eskiden bazı şeylerin imkansız olduğunu düşünürdüm ama artık benim için imkansız diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İki yılın sonunda oturmuş operasyonel sistemi, tedarik ağı ve veri tabanıyla Adıyaman Belediyesi'ne devredilen projenin, artık kalıcı bir kamu hizmeti olarak yoluna devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Yönetim, Adıyaman, Cargill, Ekonomi, Son Dakika

