Afganistan depremi Pakistan'ı da vurdu: 6 ölü, 120 yaralı

Afganistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen Pakistan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde meydana gelen 6.5 büyüklündeki depremden etkilenen Pakistan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların çoğun un deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor, Peşaver, Swabi, Lodhran, DG Khan, Bahawalpur, Skardu, Kohat, Toba Tek Singh, Parachinar, Nowshera ve Khanewal kentlerinde hissedilen deprem nedeniyle bazı binaların çöktüğü ifade edildi.

Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra deprem Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedilirken, söz konusu ülkelerden henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, "Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi gelmedi" dedi. - İSLAMABAD