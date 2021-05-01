AK Parti'nin tarihçi milletvekili Özşavlı, İngiliz arşivinden belgelerle PKK-ASALA iş birliğini anlattı - Son Dakika

AK Parti'nin tarihçi milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivlerinde bulduğu İngiliz istihbaratına ait bir belgeye göre, ASALA-PKK iş birliğinin, Lübnan'ın Sayda şehrinde bir köyde 7 Nisan 1980'de gerçekleştirilen bir toplantıyla başladığını, bu toplantıda, "Türkiye'ye karşı birlikte saldırı düzenleme kararı" alındığını söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı, ABD'de Michigan Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlamasının ardından 2017'de İngiltere'deki Kent Üniversitesinde doktora sonrası, İngiliz arşivlerinde çalışmalarda da bulundu.

Özşavlı, yaptığı çalışmalar sırasında İngiliz istihbaratının, PKK ve ASALA terör örgütlerinin iş birliğini ortaya koyan bir belgeye ulaştığını anlattı.

İngiliz istihbaratının kayıtlarına göre, ASALA ve PKK'nın, Lübnan'ın Sayda şehrinde bir köyde 7 Nisan 1980'de toplantı yaptıklarını belirten Özşavlı, "Bu toplantıda Türkiye'ye karşı birlikte saldırı düzenleme kararı almışlardır. Farklı belgelerde de ASALA ve PKK ortaklığına dair birçok kayıt, bilgi ve belge vardır." diye konuştu.

ASALA'nın kendi yayın organı Hayastan Dergisi'nde o toplantının fotoğraflarının yayınlandığını dile getiren Özşavlı, başlarında bere olan ve yüzleri gözükmeyen ASALA ve PKK terör örgütü üyelerinin bulunduğu bu fotoğrafı gösterdi, fotoğrafın altında yer alan Ermenice satırlarda "ASALA-PKK ortak toplantısı" yazdığına dikkati çekti.

ASALA-PKK ortaklığını gösteren eylemler

Toplantının yapıldığı yıl, 9 Kasım 1980'de Strazburg Türk Başkonsolosluğuna gerçekleştirilen bombalı saldırıyı, ASALA ve PKK terör örgütlerinin birlikte üstlendiğini hatırlatan Özşavlı, "ASALA, daha sonra Hayastan Dergisinde o saldırıya ilişkin fotoğrafı paylaşarak, bu saldırıyı yakın tarihte Türk devletinin Mardin'de etkisiz hale getirdiği 5 PKK'lının intikamını almak için yaptığını duyurmuştu." diye konuştu.

Özşavlı bu saldırıdan 2 gün sora, Atina'daki Türk Turizm Ofisi'ne yapılan bombalı saldırıyı da ASALA ve PKK'nın üstlendiğine işaret ederek, "ASALA ve PKK ortaklığı sonraki yıllarda da devam etti. 1990'lı yıllarda Karabağ'da PKK'lı militanlar, ASALA için savaştılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Paris'teki Büyükelçiliğinin 24 Eylül 1981'de ASALA teröristleri tarafından ele geçirildiğini dile getiren Özşavlı, "60 kişiyi rehin aldılar, koruma görevlisini şehit ettiler. Polisler, Büyükelçiliğin etrafını kuşattıktan sonra teröristler ile polisler arasında pazarlıklar yapıldı. Çok ilginçtir, talepler arasında 'Türkiye'de hapiste bulunan 5 PKK'lının salıverilmesi' isteği de vardır. Tüm bu bilgi ve belgeler, ASALA-PKK ortaklığının 1980'den beri devam ettiğini göstermektedir. Bu ortaklık günümüzde de devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ortaklığın bugün de devam ettiğini örnekler ile açıklayan Özşavlı, "2015 yılında Ermenistan için Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaşan bir PKK'lı öldürüldü. Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, o PKK'lının evine taziye ziyaretine gitmiş, PKK paçavralarının olduğu odada fotoğraf çekilmişti. Birkaç ay önce yine Suriye'den PKK'lı ve YPG'li teröristlerin Karabağ'da gidip savaştıklarını biliyoruz." dedi.

-"HDP-Ermeni Diasporası ortaklığına dönüştüğünün bir kanıtı"

Bütün bunların önemli bir bilginin delili olduğunu vurgulayan Özşavlı şöyle devam etti:

"HDP Yürütme Konseyi, sözde 'Ermeni soykırımı' iftirasını tanıdığını ve Türkiye'nin bununla yüzleşmesi gerektiğini söyleyen bir açıklama yayınladı. Halbuki Ermeni çeteleri 1890'lı yıllarda Doğu Anadolu'da 600 binden fazla Kürt'ü katletmiştir. Günümüzde kendine 'Kürtlerin temsilcisi' diyen bir siyasi partinin, Kürtleri öldüren Ermeni çetelerinin, Diasporanın tezlerine destek vermesi mümkün olamaz. Bugün HDP, bir şeyin bedelini ödüyor. Gerek Avrupa gerek ABD'de Ermeni Diaspora örgütleri, PKK'ya yardım ve yataklık yapmaktadır. Lobi faaliyetleri yapmaktadır. Askeri anlamda, Ermeni militanlar da PKK'nın içinde. Bu iş birliğinin, yardımın bir bedeli olarak, PKK'nın dağdaki kadrosu, HDP'ye, 'Soykırımı tanıdığını söyleyeceksin, destekler açıklamalarda bulunacaksın' diye emretmiştir. HDP'nin bu açıklaması, bir borca müstenittir. PKK'nın, Ermeni Diasporası'na duyduğu bir borcun karşılığını ödemek için HDP, bu açıklamayı yapmıştır. HDP'nin bu açıklaması, zerre kadar hakikati yansıtmamaktadır. Aksine ASALA-PKK ortaklığının günümüzde HDP-Ermeni Diasporası ortaklığına dönüştüğünün bir kanıtıdır. HDP, daha önce olduğu gibi bugün de yine Türkiye partisi değildir, Türkiye düşmanlarının partisi olmaya devam etmektedir."

"Ermenistan, Kafkasya'nın İsrail'idir"

ASALA terör örgütü liderlerinden Mihran Mihranyan'ın, bir Fransız gazetecinin sorusu üzerine, "Doğu Anadolu'da 'batı Ermenistan' dediğimiz bölgeyi geri istiyoruz. Bir Ermeni devleti kuracağız" dediğini anlatan Özşavlı, bunun üzerine gazetecinin, "Bu, Kürtlerin, Filistinlilerin rolünü üstleneceği ikinci bir İsrail devleti kurmak anlamına gelmez mi?" diye sorduğunu aktardı.

Mihranyan'ın bu soruya net bir cevap veremeyerek, "Biz, birlikte yaşayacağız" dediğini kaydeden Özşavlı, "Bu yüzden 'Ermenistan, Kafkasya'nın İsrail'idir' diyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına işaret eden Özşavlı, Ermeni diaspora örgütlerinin Biden'a, ABD seçimleri sırasında milyonlarca dolar bağış yaptığını söyledi.

"Ermeni soykırımı iddiası" değil, "Ermeni soykırımı iftirası" denilmesini isteyen Özşavlı, Avrupa'da "Türk inkarı" ifadesinin, bilinçli olarak kullanıldığının altını çizdi.

Bu konuda bir yasal çerçeve yapılması gerektiğini vurgulayan Özşavlı, "Asılsız Soykırım İftiralarıyla Mücadele Kanunu" çıkarılabileceğini dile getirdi.