Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
14.02.2026 15:37

Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
14.02.2026 15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Haber Videosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kasım Garipoğlu'nun organize ettiği uyuşturucu içerikli partilere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3 gün parti yapıyorlar. Bir başsavcı olarak ben buna müsaade edemem. Cuma giriyorlar eve. Telefonları bırakıyorlar, özel katılımcılar var. Salıya kadar parti yapıyorlar. 2-3 kilo kokain tüketiyorlar, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor." dedi.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kasım Garipoğlu tarafından organize edilen uyuşturucu içerikli partilere ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"UYUŞTURUCU MESELESİ ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU"

Uyuşturucu meselesinin ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Gürlek, TCK 191. madde kapsamında uyuşturucu kullanımına iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü hatırlattı. Gürlek, İstanbul'un en büyük dört ana dağıtıcısına ulaştıklarını ve hedeflerinde uyuşturucu baronlarının olduğunu belirtti.

"İKİ, ÜÇ KİLO KOKAİN İÇİLİYOR"

Gürlek, Kasım Garipoğlu operasyonuna da değinerek, "Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3 gün parti yapıyorlar. Bir başsavcı olarak ben buna müsaade edemem. Cuma giriyorlar eve. Telefonları bırakıyorlar, özel katılımcılar var. Salıya kadar parti yapıyorlar. 2-3 kilo kokain tüketiyorlar, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor.Soruşturmada şoförler, barmenler itirafçı oldu biliyorsunuz zaten." dedi.

Gürlek ayrıca, Dubai'den iade edilen şüphelilerin de bulunduğunu belirten Gürlek, Kocaeli'nde pilot bir rehabilitasyon merkezi uygulamasının başlatıldığını açıkladı.

Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Kasım Garipoğlu

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltı kararı verilen Kasım Garipoğlu hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Garipoğlu'nun yakalanması için İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda şunlara el konulmuştu:

  • Bir ruhsatlı tabanca
  • Bir kurusıkı tabanca
  • Sekiz uyuşturucu hap
  • Dört parça kristal şeklinde uyuşturucu
  • Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu
  • Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beş likit
  • Uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar
  • Uyuşturucu madde öğütücüsü
  • Üstünde ve altında 100'er dolar bulunan dokuz deste boş kağıt
  • Orta kısımları kesik 19 sahte dolar
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan soruşturma sürerken Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni.

Kasım Garipoğlu, Akın Gürlek, Güvenlik, Başsavcı, Gürlek, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kağan Türksoy Kağan Türksoy:
    Chplilerin istemediği adalet bakanı. Düşünün niye istemiyorlar. 41 18 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    kardeş Allah için konuşun vijdanınız var ise Allah için hak hukuk adalet deyin ve bu sorulara cevap ver kardeş : İyide 23 yıldır Kim hükümette .....bunlar olmazdan evvel hükümet yetkilileri nerede idi Bunlar yeni mi geldiler.....Ülkede 23 yıldır Chp veya başka partimi yönetiyor...Ülkede Ahlak, tv facebok, tiktok internet sayesinde ne durumda can güvenliği ,çocuk, tecavüzileri,, kadın cinayetleri ekonomil ...vs. 9 2
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    gurlek davetli degil diye bu kadar tatavası. 3 4
  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Senden Güzel işler bekliyoruz sayın Bakan.. 39 7 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    demeki sen de oradaydın ha ahhahahaha 7 34 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Neyse hocam onlar da artık gidip Amsterdam’da partiler öyle geri gelir. Ahlak bakanımız hayırlı olsun :) 8 9 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Akp lilerin çocukların dan mı bahsediyorsun 2 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor - Son Dakika
