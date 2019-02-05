İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, "'Amerika
ile anlayış birliğine vardık' diyerek, güvenli bölge modelini ortaya attılar. Bakın buradan uyarıyorum; Körfez
Savaşı'nın ardından 36. paralel diyerek oluşturdukları güvenli bölgede uydu devlet kuruldu. Suriye
'nin kuzeyinde de ayını yöntemle bir terör devleti kurulmasına Türk Devleti müsaade etmemelidir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, Türkiye
'de menemenin zengin yemeği haline geldiğini belirterek, "Öğrenci evlerinin, şantiyelerinin, ocakların can dostu menemen, şimdi lüks yemek oldu. Menemen
soğanlı mı soğansız mı olur diye tartışıldı. Şimdi ben size söyleyeyim; soğanın 6 lira olduğu ülkede menemen soğansız olur. Şimdi menemen biberli mi bibersiz mi olur diye soruyorlar. Biberin 18 lira olduğu ülkede menemen bibersiz olur. Bu gidişle sofralar menemensiz olur. Ben daha ne söyleyeyim. Sanayi üretimi her ay azalıyor. İşsizlik her ay artıyor" ifadelerini kullandı.
Akşener, AK Parti ile HDP
arasında görüşme olduğunu iddia ederek, "Ne konuştuklarını, ne çevirdiklerini bilen eden yok. İki yıldan fazladır terörist başına ziyaretler yasaklanmıştı. Şimdi yeniden izin vermeye başladılar. Şimdi kapalı kapılar ardında, yeniden bir şeyler tezgahlıyorlar" şeklinde konuştu.
Akşener, Partisinin Belediye Başkan adaylarını tanıttı:
"Kayseri Milletvekili Dursun Ataş
, Kayseri Belediye Başkan adayımız. Sayın Mehmet Ejder Demir
, Gaziantep
Belediye Başkan adayımız. Sayın Tuna Işıkhan
, Mardin
Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Hayati Tekin
, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Metin Özışık
, Yozgat
Belediye Başkan adayımız. Sayın Aynur Sezer
, Kütahya
Belediye Başkan adayımız. Sayın Abdülkadir Kırmızı, Adıyaman
Belediye Başkan adayımız. Sayın Erkan Çelikoğlu, Muş
Belediye Başkan adayımız." Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Fırat
'ın doğusuna operasyonun başlayacağını açıkladığını hatırlatan Akşener, "Ne olduysa oldu, öyle anlaşılıyor ki, harekat planı rafa kaldırıldı. 'Amerika ile anlayış birliğine vardık' diyerek, güvenli bölge modelini ortaya attılar. Bakın buradan uyarıyorum; Körfez Savaşı'nın ardından 36. paralel diyerek oluşturdukları güvenli bölgede uydu devlet kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde de ayını yöntemle bir terör devleti kurulmasına Türk Devleti müsaade etmemelidir" dedi. - ANKARA