Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı

Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı
05.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay ile Alanya arasında deprem sonrası oluşan dayanışmayı güçlendirmek amacıyla “Vefa Turizmi” projesi başlatıldı. Hatay esnafına destek vermeyi hedefleyen programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, tüm Türkiye’ye Hatay’a destek çağrısı yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Alanya-Hatay Vefa Turizmi” programı düzenlenen törenle başlatıldı. Deprem sonrası oluşan dayanışma ruhunu canlı tutmayı hedefleyen organizasyon, Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı

GENİŞ KATILIMLA VEFA TURİZMİNE START VERİLDİ

Tarihi Taş Bina önünde gerçekleştirilen açılış programına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende, deprem sonrası Hatay ile Alanya arasında kurulan kardeşlik bağının daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Program, hem ekonomik hem de sosyal anlamda Hatay’a destek olmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı

“BİNALAR YAPILIR AMA ASIL İŞİMİZ BİRLİK OLMAK”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yaptığı konuşmada deprem sonrası gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerin Hatay için büyük bir güç olduğunu ifade eden Öntürk, birlik ve beraberliğin korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Öntürk, Hatay esnafının üç yıldır ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, bu tür desteklerin moral ve motivasyon açısından çok değerli olduğunu vurguladı. Tüm Türkiye’ye çağrıda bulunan Öntürk, vatandaşları Hatay’a gelerek destek olmaya davet etti.

Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı

“HATAY KAZANIRSA TÜRKİYE KAZANIR” MESAJI

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Küçük ise programın sadece bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda vefanın ve kardeşliğin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Küçük, Hatay’da yapılacak her alışverişin bir aileye umut olacağını belirterek, destek çağrısında bulundu.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür ederken, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ise projenin tüm Türkiye için örnek teşkil edecek büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

VEFA TURİZMİ TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMAYI HEDEFLİYOR

Başlatılan vefa turizmi hareketinin, sadece Hatay ile Alanya arasında sınırlı kalmayarak tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. Projenin, hem şehir ekonomisine katkı sağlaması hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi bekleniyor.

Katılımcılar, Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini ifade ederken, vefa turizminin gelecekte daha geniş kitlelere ulaşacağına inanılıyor.

Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Turizm, Alanya, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Hatay Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
Neymar, Robinho’nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı

11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:11
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
11:10
Gittiğine bin pişman oldu Fener’den kovulan Mourinho’ya büyük şok
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:56
Barış Alper’i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:41
Okan Buruk artık istemiyor İşte Kaan Ayhan’ın yeni takımı
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
10:08
Paymix 3 operasyonu 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:34:49. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.