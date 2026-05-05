Alanya-Hatay vefa turizmi için ilk adım atıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Alanya-Hatay Vefa Turizmi” programı düzenlenen törenle başlatıldı. Deprem sonrası oluşan dayanışma ruhunu canlı tutmayı hedefleyen organizasyon, Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

GENİŞ KATILIMLA VEFA TURİZMİNE START VERİLDİ

Tarihi Taş Bina önünde gerçekleştirilen açılış programına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende, deprem sonrası Hatay ile Alanya arasında kurulan kardeşlik bağının daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Program, hem ekonomik hem de sosyal anlamda Hatay’a destek olmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

“BİNALAR YAPILIR AMA ASIL İŞİMİZ BİRLİK OLMAK”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yaptığı konuşmada deprem sonrası gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerin Hatay için büyük bir güç olduğunu ifade eden Öntürk, birlik ve beraberliğin korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Öntürk, Hatay esnafının üç yıldır ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, bu tür desteklerin moral ve motivasyon açısından çok değerli olduğunu vurguladı. Tüm Türkiye’ye çağrıda bulunan Öntürk, vatandaşları Hatay’a gelerek destek olmaya davet etti.

“HATAY KAZANIRSA TÜRKİYE KAZANIR” MESAJI

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Küçük ise programın sadece bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda vefanın ve kardeşliğin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Küçük, Hatay’da yapılacak her alışverişin bir aileye umut olacağını belirterek, destek çağrısında bulundu.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür ederken, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ise projenin tüm Türkiye için örnek teşkil edecek büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

VEFA TURİZMİ TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMAYI HEDEFLİYOR

Başlatılan vefa turizmi hareketinin, sadece Hatay ile Alanya arasında sınırlı kalmayarak tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. Projenin, hem şehir ekonomisine katkı sağlaması hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi bekleniyor.

Katılımcılar, Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini ifade ederken, vefa turizminin gelecekte daha geniş kitlelere ulaşacağına inanılıyor.

Haber: Mehmet Güngördü