Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi açıkladı: Hedef göstermelerin kimseye bir faydası yok

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Davutoğlu'ndan AK Parti ve MHP'ye çok sert Sinan Ateş tepkisi

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmandan çıktıkları sırada, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" denildi.

MHP'DE SESSİZLİK

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımlarken, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ailesi adına Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı. Eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür eden Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"SOSYAL MEDYA BİR HÜKÜM YERİ DEĞİLDİR"

"Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir.

"ŞU ANDA TEK BİR GERÇEK VARDIR"

Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır."