Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

25.11.2025 10:50
Antalya'da ekmek almaya çıkan 84 yaşındaki Okan Işık, karşı yola geçerken kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Evinin balkonunda caddedeki olayı fark eden Işık'ın eşi, oğlunun ağladığını görünce hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu öğrenip gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe ile altyapı çalışmaları yapılırken, ekmek almak için evden çıkan Okan Işık (84) yolun karşısına geçmek istedi.

YAŞLI ADAM KEPÇENİN ALTINA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kepçe operatörü Erkan G.'nin (37) geri manevra yaptığı sırada, Işık kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın oğlu, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

KEPÇE OPERATÖRÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından tepkilerden dolayı uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra geri dönerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Erkan G., polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BALKONDA ÖĞRENDİ

Bu esnada evinin balkonunda caddedeki olayı fark eden Okan Işık'ın eşi, oğlunun ağladığını görünce hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu öğrenerek gözyaşlarına boğuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Okan Işık'ın kaldırımda yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek için kepçenin geçmesini beklediği, kepçenin mucuru döktükten sonra geri manevra yapması sonucu Okan Işık'ı altına aldığı görüntülere yansıdı. Çarpmanın ardından kepçe operatörü ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

