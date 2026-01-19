Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Antalya\'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
19.01.2026 23:59  Güncelleme: 00:22
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan ve zeytin ağaçları zarar gördü. Ekipler ve vatandaşların çabaları ile yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deligöz mevkiinde ormanlık alanda akşam saat 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçe İtfaiye birimi ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaptığı çalışmalar sırasında bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift, tedbir amaçlı tahliye edildi.

2 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Yangına jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahalle sakinleri de evlerinden çektikleri hortumlarla çalışmalara destek verdi. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine ormanlık alanın yakınındaki 2 ikamet tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KAYMAKAM ŞAHİN: YOĞUN BİR ÇABA SARF EDİLDİ

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana verilen bilgiye göre yangın genel olarak kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Yangında 2 hektardan fazla alan zarar görmüş gözüküyor. Arkadaşlar yoğun bir çaba sarf etti. Şu anda yangın mevsiminde olmamamıza rağmen ekipler çok iyi müdahale etti" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Küçükdeligöz ise, "Şu anda evlerde herhangi bir hasar yok. Yangın evlere biraz daha yaklaştı, inşallah bir şey olmaz. Daha önceki yıllarda da burada yangın çıkmıştı. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

