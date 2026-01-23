Antalya'da Paramedik Cinayeti Davası - Son Dakika
Antalya'da Paramedik Cinayeti Davası

23.01.2026 14:40
Antalya'da paramediğin öldürülmesi davasında sanıkların yaş tespiti ve görüntü iyileştirmesi kararı alındı.

ANTALYA'da 2'si tutuklu, 4 sanığın, sigara istedikleri paramedik oğlu Hamit Aras'ı (30) döverek öldürmesine ilişkin yargılandıkları davanın duruşmasında anne Şükriye Tavşan, olaya ilişkin görüntüleri izleyince gözyaşına boğuldu. Mahkeme heyeti, 17 yaşındaki 3 sanığın yaş tespitinin yapılması için doğum belgelerinin getirilmesine ve olay anına ait görüntülerin iyileştirilmesi amacıyla bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl 2 Mart gecesi Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Hamit Aras, ramazan ayının ilk sahurunu bir arkadaşıyla yaptı. Arkadaşının 'Bende kal' teklifini kabul etmeyip, evine dönmek üzere yola çıkan Aras, taksiyle Doğu Garajı bölgesine geldi. Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan inip yürümeye başladı. Savaş İncioğulları (21), İsmail S. (16), Gökhan A. (17) ve Muhammet E.K. (17), Hamit Aras'ın yolunu kesip sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyledi. Bu cevabın ardından Aras'a saldıran grup, başına vurup yere düşürdü. Başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Sırt çantasını gasbedip cep telefonunu alan şüpheliler, ardından çantayı yakıp kaçtı.

3 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, meslektaşları Hamit Aras'a ilk müdahalede bulundu. Aras'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Özel hastaneye kaldırılan Aras, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Aras, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Paramedik Hamit Aras'ın cenazesi, memleketi Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kısa sürede yakaladığı İsmail S., Gökhan A., Savaş İncioğulları ve Muhammet E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet E.K. ile Savaş İncioğulları tutuklandı, İsmail S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Savaş İncioğulları, Muhammet E.K. ve tutuksuz sanık İsmail S. yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık Gökhan A. ise duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık İsmail S. savunmasında, "Olay yerinde Muhammet E.K., maktulden sigara istedi. Ben o sırada Gökhan'la sohbet ediyordum. Bu esnada Savaş, maktule 'Ne bakıyorsun lan' diye bağırdı. Savaş ile Emir yürümeye devam ediyordu. Emir, maktule yumruk savurdu. Maktul, Savaş'a çarpıp yere düştü. O an şoka girdim ve geri dönerek uzaklaşmaya başladım. Bu sırada Muhammet E.K. çantayı aldı, koşmaya başladılar. Biz Gökhan'la arkadan yürüyorduk. Muhammet, Savaş'a, 'Telefonu niye aldın?' dedi. Savaş da 'Verelim telefonu' dedi. Gökhan'la birlikte geri döndük, maktul hala yerde yatıyordu. Olay yerindeki bir ağabeyden 112'yi aramasını istedik. Ambulans ekibine yardım ettik. Polislere gerekli bilgileri verdikten sonra otobüs durağına gittik. Orada Savaş ve Muhammet'le karşılaştık. Gökhan, Muhammet'e sinirlenip yumruk attı. 'Niye vuruyorsun adama?' dedi. Ertesi gün polisler ikametime geldi, gerekli bilgileri verdim. Gökhan, Savaş'la birlikte evinden teslim oldu. Muhammet'in evine de polisleri ben götürdüm" dedi.

'CAHİLLİĞİMLE BİR TANE YUMRUK ATTIM'

Maktule yumruk atarak düşmesine neden olan Muhammet E.K. ise "Böyle bir şey olmasını istemezdik. Sigaram yoktu, maktulden istedim. Maktul bana sigara kullanmadığını belirterek, 'Tatlı çocuksun, gel sana marketten sigara alayım' dedi. Ben de söylediklerini yanlış anladım. Arkadaşlarımın da benimle dalga geçtiğini düşündüm. Sonra maktulle aramızda tartışma başladı. Çocuk aklım ve cahilliğimle bir tane yumruk attım. O gün hap kullanmıştım. Maktulle konuşmamız 5-10 saniye sürdü" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN ANNE, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Saldırı anına ait görüntüler, duruşma salonunda izletildi. Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan, gözyaşlarına hakim olamayınca izleyiciler de ağlamaya başladı. 'Artık dayanamıyorum' diyerek ağlayan Tavşan, en ağır ceza talebini yineledi.

'BU ÇOCUKLARA İNSAN DİYEMEM'

Şükriye Tavşan, "Ben acılı bir anneyim. Oğlumun hayaliyle yaşıyorum. Bu sanıkları asla affedemem. Bu insanlar benim çocuğumdan ne istemişler? Benim çocuğum sigara kullanmadığı halde, 'Parasını vereyim alın' demiş. Oğlumun suçu neydi? Ben bu sanıklara tokat atmak istiyorum, içim soğumuyor. Tek başıma yaşayan bir kadınım. Her güne uyanabilmek için dua ediyorum. Bu çocuklara insan diyemem. Benim güzelim, küfrün ne demek olduğunu bilmeyen çocuğumu öldürdüler. Bütün ifadeleriniz yalan. 18 yaşından küçük olan çocuklar için de ceza istiyorum" dedi.

YAŞ TESPİTLERİ YAPILACAK

Mahkeme heyeti Gökhan A., Muhammet E.K. ve İsmail S.'nin yaş tespitinin yapılması için doğum belgelerinin getirilmesine ve olay anına ait görüntülerin iyileştirilmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

