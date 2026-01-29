Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde 2 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışı sonrası Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'ın Göle ve Hanak ilçeleri, Türkiye'nin en soğuk yerleşim merkezleri oldu. Göle'de gece en düşük sıcaklık eksi 23 olarak ölçülürken, merkezde ve Hanak ilçesinde termometreler eksi 19.7'yi gösterdi. Kent genelinde yollar, kaldırımlar ve araçların üzeri buzla kaplandı, bina çatılarında dev sarkıtlar oluştu.

ARAÇLARIN ÜZERİNE BATTANİYELER ÖRTÜLDÜ

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların kaş, kirpik ve saçları dondu. Bazı vatandaşların da araçlarının üzerine battaniye, kilim gibi malzemelerle örttüğü görüldü.