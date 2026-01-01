Artvin\'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi.

ÇIĞ FELAKETİNDE 2 ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Artvin'in Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda dün öğle saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban kar altında kaldı.

Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan 1'i Afganistan uyruklu 3 çoban için arama kurtarma çalışması başlattı. Suat Temel ve Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyüne gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece koşulları ve yoğun fırtına nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandığını söyledi.

AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı'nın da olay yerine geldiğini belirten Ergün, Erzurum'dan da AFAD'ın uzman ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.

Vali Ergün, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalarda yer aldığını vurgulayarak, "Yaklaşık 100 kişilik ekip değişimli olarak alanda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

"ÇIĞ RİSKİ HİSSEDİLDİĞİ ANDA ÇALIŞMALAR DURACAK"

Hava şartlarının öğleden sonra daha da ağırlaşacağının tahmin edildiğinin altını çizen Ergün, "Ümidimiz en kısa zamanda çığ altındaki arkadaşlarımıza ulaşmak. Alanda çalışan arkadaşlarımıza yetki verdik, çığ riski hissettikleri noktada çalışmalarını bırakacaklar. Önceliğimiz çalışanların can güvenliği, risk hissettikleri anda çalışmaları bırakacaklar." diye konuştu.

AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile Hopa Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle zorlu koşullarda çalışan ekipler, çığ altında kalan 2 çobandan birinin cansız bedenine ulaştı.

145 KİŞİ ARAMA FAALİYETLERİNE KATILDI

Vali Turan Ergün, olay yerinde yaptığı açıklamada, çığ altında kalan kişileri arama çalışmalarının gün boyu devam ettiğini söyledi.

Aramalar sonucunda bugün de bir kişinin cansız bedenine ulaştıklarını belirten Ergün, şunları kaydetti: "Diğer aranan şahsa şu ana kadar ulaşamadık. Hava kararmaya başladı ve ciddi bir fırtına var, dolayısıyla olumsuz hava koşullarının artık çalışmayı mümkün kılmadığını gördüğümüz için çalışan arkadaşlarımızın da can güvenliği anlamında şu an itibarıyla çalışmaya ara veriyoruz. Yarın yine gün ışıdıktan sonra soğuğa, kara rağmen aynı ekip yoğun şekilde çalışmaya devam edecek."

Ergün, 91'i profesyonel olmak üzere aralarında kamu görevlisi ve vatandaşların da bulunduğu 145 kişinin arama faaliyetlerine katıldığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Zekeriyaköy sakinlerine de desteklerinden ötürü teşekkür eden Ergün, "İnşallah yarın ki çalışmamızın sonucunda diğer şahsa da ulaşırız. İki kişiye ulaşmış olduk böylece, bir kişiye halen ulaşamadık, ona da ulaşma ümidiyle yarın sabah tekrar çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Ergün, çığ altında kalan kişilere ilişkin, "Kayıpların biri Türk vatandaşıydı. Bugün ulaştığımız vatandaş Afgan uyruklu olan şahıs. Diğer çığ altında kalan yine Zekeriyaköyü'nden bir Türk vatandaşımız." dedi. Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine dün Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düştü. Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtuldu, 2 çobanın cansız bedenine ise ekipler tarafından ulaşıldı.