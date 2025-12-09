İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi'nde yer alan bir konut projesinin inşaatında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, şantiyede çalışan Suat Peker isimli işçi, henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Peker, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Suat Peker'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peker'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi.