İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

Haberin Videosunu İzleyin
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
09.12.2025 11:39  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Haber Videosu

Arnavutköy'de bir konut projesinin inşaatında çalışan Suat Peker, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Peker'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi'nde yer alan bir konut projesinin inşaatında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, şantiyede çalışan Suat Peker isimli işçi, henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Peker, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Suat Peker'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peker'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Arnavutköy, İş Kazası, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, İnşaat, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı
Yargıtay, eski kocanın ’ucuz’ ve ’zavallı’ sözlerini hakaret saymadı Yargıtay, eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı
İstanbul’un yanı başında göz gözü görmüyor Kar kalınlığı 18 santime ulaştı İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı
Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı
Liverpool’un Singo için gözden çıkardığı bonservis belli oldu Liverpool'un Singo için gözden çıkardığı bonservis belli oldu
Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı
Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Galatasaray, Monaco maçının kamp kadrosunu duyurdu Galatasaray, Monaco maçının kamp kadrosunu duyurdu
Kilo aldığını sandı, 7 buçuk kilogramlık dev kitle taşıdığı ortaya çıktı Kilo aldığını sandı, 7 buçuk kilogramlık dev kitle taşıdığı ortaya çıktı

13:29
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın İstanbul’a lapa lapa kar için tarih verildi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi
13:03
İş insanının doğum gününde olay çıktı Model, turist kızı darp etti
İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti
12:29
Hacıosmanoğlu’ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
12:14
Ahlaki çöküşün resmi Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye’nin karşısına geçti
Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti
11:59
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK’ye sevk edildi
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi
11:44
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
11:38
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı
10:48
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Rakam büyük oranda netleşti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti
10:41
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor Ölü sayısı yükseldi
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi
10:27
Öğretmen, polis, doktor, vaiz Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 13:58:31. #7.11#
SON DAKİKA: İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.