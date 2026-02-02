Artık Roma\'daki Aşk Çeşmesi\'ne para atmak da parayla

Roma'nın simgelerinden Aşk Çeşmesi'ne para atmak isteyen ziyaretçiler, bundan böyle 2 euro bilet ücreti ödeyecek. Bu uygulama ile hem kalabalığın azaltılması hem de ekstra gelir elde edilmesi hedefleniyor.

TARİHİ ÇEŞMEYE GİRİŞTE 2 EURO ÜCRET İSTENECEK

Bozuk para atma ritüeli için önünde yaz-kış kalabalıktan geçilmeyen tarihi çeşmeye bugün bilet gişeleri koyuldu. Geleneklere uygun olarak "aşk" ya da "Roma'ya bir daha gelmek" gibi dileklerle çeşmeye para atmak isteyen turistlerin bundan böyle 2 euro giriş ücreti ödemesi gerekecek.

Pazartesi ve Cuma günleri 11:30 - 22:00 saatleri arasında, haftanın geri kalanında ise 09:00 - 22:00 saatleri arasında ücret ödemek gerekecek.

ROMA'DA İKAMET EDENLERE ÜCRETSİZ

Roma'da ikamet edenler, engelliler ve tur rehberleri ise kimliklerini göstererek ücretsiz giriş yapabilecek. Roma Belediyesi, bu uygulamayla hem çeşme etrafındaki karmaşanın azaltılmasını hem de ekstra gelir elde edilmesini amaçlıyor.

Pazartesi sabahı bilet gişelerinin açılışı için yapılan törende belediye yetkilileri elde edilecek fonların "Roma'nın anıtlarının hassasiyetine gereken tüm özeni göstermek için kullanılacağını" söyledi.

7 MİLYON EURO GELİR BEKLENTİSİ

Belediye giriş ücretiyle yılda 6-7 milyon euronun üzerinde ek gelir elde etmeyi amaçlıyor. Dilek tutanların çeşmeye attığı bozuk paraların ise yılda 2 milyon euroya yaklaştığı hesaplanıyor. Bu dilek paraları Katolik yardım vakfı Caritas'a bağışlanıyor.

2 Şubat sabahı, uygulamanın ilk saatlerinde hem internet üzerinden ön satışla hem de mekandaki gişelerden 3 binin üzerinde bilet satıldı.

Pazartesi sabahı çeşmenin etrafı, yoğun sezona kıyasla nispeten sakindi. Bilet almak için sıraya girenlerin yanı sıra, halka açık bir meydandaki bir çeşmeye yaklaşmak için ekstra ücret talep edilmesini eleştirenler de vardı.

Bazı ziyaretçiler ise Şubat ayında bir Pazartesi sabahı kalabalıkların nispeten kolay yönetildiğini ama turizm sezonunun zirve yaptığı dönemlerde bilet gişelerinin zaman kaybına neden olacağı öngörüsünde bulunuyordu.

GEÇEN YIL 10 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETMİŞTİ

Roma'nın merkezinde, ara sokakların açıldığı küçük bir meydanda bulunan ve MÖ 19 yılından kalma antik bir Roma su kemeriyle beslenen Trevi Çeşmesi, geçen yıl 10 milyondan fazla ziyaretçi çekti.

Anıt, ünlü yönetmen Federico Fellini'nin La Dolce Vita (Tatlı Hayat) filminde, Anita Ekberg'in gece elbisesiyle çeşmeye girdiği sahneyle de ünlü. Ancak bugün bu sulara girmek, bozuk para dışında nesne atmak, etrafında yemek yemek yasak. Bu yasakları delenlere 40 euro ile 450 euro arası para cezası verilebiliyor.

Tarihi ve kültürel anıtların korunması, kitlesel turizmin olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amaçlarıyla İtalya'da daha önce de benzer uygulamalar getirilmişti. Örneğin Venedik'te son yıllarda ziyaretçi sayısının yüksek olduğu dönemlerde kente giriş için rezervasyon yapmak ve ücret ödemek gerekiyor.

Roma'daki antik tapınak Pantheon'a girişler de 2023 yılında ücrete bağlanmıştı.