Atık pet şişelerden çevre dostu giysi ürettiler - Son Dakika

Geri dönüşüme bir katkı da giyim sektöründen geldi. Pet şişe gibi polyester kökenli atık ürünlerden çevre dostu giysi üretimine başlandı.



Orka Holding, Damat, Tween ve D'S Damat ile global marka sorumluluğu doğrultusunda öncü bir adım daha attı. Şirket, "sürdürülebilir" üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyon hazırladı. İstanbul'da bir otelde basın toplantısıyla 2020-21 sonbahar/kış koleksiyonu tanıtan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Moda perakendesinde küresel başarı için sadece mağaza açmak yeterli değil. Dünyada yükselen değerlere ve ekosisteme uyum sağlamak, global bir marka olmanın en önemli şartı haline geldi. Bu anlayışla ürettiğimiz doğa dostu ürünleri, 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonunda müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Beş yıl içinde koleksiyonların tamamına yakınını sürdürülebilir üretim yöntemleri ile sosyal uygunluk çerçevesinde üreteceğiz. 2025 yılına kadar koleksiyonumuzun yüzde 80'inin bu şekilde olmasını hedefliyoruz. Çevre dostu koleksiyonumuzun yüzde 15'i ilk kez 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile birlikte Eylül ayında mağazalarımızda satışa çıkacak " dedi.



Şirket aralarında İtalya, Almanya, Kanada, ABD ve Dubai'nin de olduğu 86 ülkeden yaklaşık 200 bayiyi ağırladığı 11. Yurtdışı Bayi Buluşması organizasyonunda bir basın toplantısı düzenledi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda markalara ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.



Beş yılda koleksiyonun yüzde 80'i doğa dostu olacak



Dünya moda perakendesinde sürdürülebilirlik kavramını konuşmamanın bile ayıp olarak karşılandığını ifade eden Orakçıoğlu, "Biz de bu alanda Ar-Ge çalışmalarımızı son dört yıldır titizlikle yürütüyoruz. Sürdürülebilirliği bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor, doğru tarımla üretilen pamuk, geri dönüşümlü ve doğa dostu elyaflar, enerji ve su tasarrufuna imkan sağlayan yeni makine ve proses tasarımlar gibi tüm adımlarımıza dikkat ediyoruz. Pet şişe gibi polyester kökenli atık ürünlerden üretilen geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak temiz üretim yapıyoruz. Bunun sonucunda 2020-2021 sonbahar/kış sezonu için çevre dostu ürünlerden oluşan bir koleksiyon hazırladık. Şu anda koleksiyonumuzun yüzde 20'ye yakını bu ürünlerden oluşuyor. 2025 yılına kadar koleksiyonumuzun yüzde 80'inin bu şekilde olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.



Dijital dönüşümle çalışan performansı artacak



Bu yıl hedefleri arasında dijital yapılanmayı güçlendirmek olduğunu da belirten Orakçıoğlu, "Yılsonuna kadar dijital dönüşüm tamamlanacak. Hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarımızı tek kanallı yönetim sistemiyle kurgulayacağız. Yapay zeka ve yeni yazılımlarla manuel işlerin dijitalleşmesi sayesinde çalışanlarımızın performansını daha da katma değerli hale getirmek mümkün olacak" şeklinde konuştu.



Akıllı gardrop sistemiyle zaman kaybına son



Bayilere sunulan koleksiyonda ilk kez "akıllı gardrop sistemi" sunduklarını da belirten Orakçıoğlu, şöyle konuştu:



"Kıyafet seçimi konusunda zamanı olmayan, hızlı karar vermesi gereken müşterilerimize ofisten sosyal yaşama kadar bütün bir haftanın döngüsünü düzenleyebileceği bir koleksiyon hazırladık. Tekno ürünlerle konfora dayalı çözümlerimiz, müşterilerimizin bütün bir hafta boyunca ihtiyaç duyacağı çok amaçlı kullanıma hizmet ediyor. Termal, yıkanabilir, kırışmayan, kötü koku giderici gibi özelliklere sahip kıyafetler ve hafızalı taban ayakkabılar gibi akıllı ürünlerle gardrobu fonksiyonel hale getiriyoruz."



"Yurt dışında 40 yeni mağaza açacağız"



Toplantıda geçen yılı değerlendiren ve 2020 yılı hedeflerini de paylaşan Orakçıoğlu, şunları söyledi:



"2019 yılını tüm hedeflerimizi ve planlarımızı gerçekleştirmiş ve bugüne kadarki en yüksek EBİTDA değerine ulaşmış bir şekilde kapattık. Geçen yılki ciromuz 750 milyon TL oldu. 2020'de de geçen yıl yakaladığımız yüzde 18'lik büyüme oranının da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu moral ve enerjiye sahibiz. Hedefimiz; şu anda 420 olan mağaza sayımızı tüm dünyada 480'e çıkartmak. Bu yıl yurt dışında açılması planlanmış ve anlaşmaları imzalanmış 40 mağazamız var. Bakü ve Bükreş'de iki flagship mağaza açılacak. İtalya ve İspanya'da 10 mağaza açılacak. İtalya'da yakında Roma'da mağaza açmaya hazırlanıyoruz. ABD'de de Washington, New York ve Santa Monica'da olmak üzere toplam 3 mağaza açacağız. Yurtiçinde de çeşitli lokasyon değişiklikleri yapıp, minimum 16 yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz."



Giresun'da 10 milyon TL yatırımla ek fabrika açılacak



Süleyman Orakçıoğlu, ayrıca bu yıl önceden kararlaştırılan yatırımları da hayata geçireceklerini belirterek, "Mart ayında Giresun'daki üçüncü fabrikamızı açıyoruz. Giresun'da 2004 yılında faaliyet geçen fabrikamız halen 20 bin metrekare üretim alanına ve 950 çalışana sahip. Günde 4 bin gömlek, bin 100 takım elbise, bin pantolon üretim söz konusu. Mart ayında 10 milyon TL yatırımla hayata geçireceğimiz ek yatırımla kapasite artışı yüzde 40 olacak. Mevcuda ek olarak en az 200 kişilik istihdam sağlayacağız. Bu yıl toplamda perakendede 150 ve yurt dışında 150 olmak üzere toplamda 500 ek istihdam oluşturacağız. Gururla söyleyebiliriz ki; tesislerimizde yeni teknolojik yatırımlarla kaynak tasarrufu sağlıyor, daha az kimyasal kullanımı ve karbon salınımı ile ekosisteme saygılı temiz üretim gerçekleştiriyoruz" ifadelerinde bulundu.



"Euro 2020 koleksiyonunu tüm dünya konuşacak"



Spora ve sporcuya desteklerinden de bahseden Süleyman Orakçıoğlu, halen A Milli Futbol Takımları başta olmak üzere Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor, yurt dışında Azerbaycan, Makedonya ve Güney Afrika Kadın ve Erkek Milli Takımları, İspanya'da Deportivo Alaves Futbol Takımı, İtalya basketbol ligi Seri A'da Fortitudo takımı, ayrıca Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, Tofaş, Darüşşafaka ve Bursaspor'un da giyim sponsorluğunun sürdüğünü kaydetti. Orakçıoğlu ayrıca 12 Haziran'da Türkiye ve İtalya arasında oynanacak EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın Roma Olimpiyat Stadı'ndaki açılış maçına milli takımın giyim sponsoru olarak en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "A Milli Futbol Takımımız için tüm dünyanın konuşacağı bir koleksiyon hazırlıyoruz. Orada hem marka, hem ülke imajı, hem de takım olarak podyuma çıkacağız. Birkaç seçenek olmak üzere ekibimiz çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu bizim için çok önemli" dedi.



İspanya'da büyüme katlanacak



Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise global yolculuklarının bu yıl da ışık hızıyla devam edeceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:



"Bu yıl özellikle Avrupa'ya, orada da İtalya ve İspanya'ya yönelik büyüme planlarımız oldukça agresif. Yakında İspanya'da büyümemiz katlanacak. İtalya'da yüzde 50 büyüme hedefi planladık. Halen İtalya'da 31 satış noktasındayız. Yine bu yıl Malta, Dubai, Polonya, Tunus gibi yeni ülkelerin katılımıyla global büyümemize devam edeceğiz. Markalarımızla toplamda 86 ülkeye ulaşmış olacağız."



Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu dünyada erkek giyim deyince akla ilk olarak İtalyan markaların geldiğini ancak İtalya'da üçüncü ya da dördüncü jenerasyonun heyecanını, enerjisini kaybettiğini belirterek, "Bizde ise moral ve motivasyon var. Ekibimizle bu işi en iyi şekilde yapabilecek tecrübe ve birikime sahibiz. Bu çok büyük bir avantaj. Dünyada bizim segmentimizde çıkışta olan ve gelecekte dünyanın konuşacağı 3-5 markadan biri olarak gösteriliyoruz. Yıllar önce hayranlıkla izlediğimiz markalar, şu anda bizimle iş birliği arıyor" dedi.



Halidun Orakçıoğlu, ayrıca gündemlerinde e-ticaret ve deneyim mağazacılığı olduğunu da belirterek "Ciromuzun yüzde 8'i halen e-ticaretten karşılanıyor. Bu yıl yüzde 11 oranına çıkmasını bekliyoruz. Bu yıl ayrıca dijitalleşmeyle birlikte yeni mağaza konseptlerimiz servis ve deneyim merkezine dönüşecek" diye konuştu.



Pazarlama Direktörü Büşra Orakçıoğlu ise, yeni koleksiyonlarında cinsiyetsiz ürünlere yer vermeye başladıklarını söyleyerek, "Artık dünya trendi olan cinsiyetsizlik, minimalizm ve daha çok performansa dayalı büyük beden giysi akımı var. Bizim son iki senedir mağazalarımıza giren müşterilerimiz eşi veya babası için alışveriş yaparken kendisi için de alışveriş yapabiliyor. Çünkü hafif büyük görünümlü ceket onu daha maskülen ve kendine güvenen bir kadın profili çizmesine sebep oluyor. Bunun farkındalığına biz önceden ulaştık ve yakın bir zamanda da küçük bir koleksiyonumuz olacak. Eşler, babalar ve kızlar birbirleriyle aynı giyinebilecek. Bunun güzel bir sinerji oluşturabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda kadınlara da bu güzel kaliteli ürünlerimizle hizmet vermeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL