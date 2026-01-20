Atlas Çağlayan\'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı

Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sarsılan kamuoyu, cinayet sonrası aileyi hedef alan provokatif eylemlerle bir kez daha gerildi. Çağlayan'ın annesini sosyal medya üzerinden tehdit eden ve nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyonda adli süreç tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

"MESAJLARI ATAN BEN DEĞİLİM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli A.E. ifadesinde şunları söyledi: "Bu paylaşımı yapan şahıslar suçu benim üzerime atmak maksadıyla kanalımda bulunan ayrıcalıklardan faydalan kısmından videoda kullanılan bana ait maili kopyalayarak video içeriğini yapıştırmışlar, bu sebeple bağlantı linkine tıklandığı zaman benim hesabım çıkmaktadır, ancak kesinlikle bu paylaşımı yapan, bu mesajları atan şahıs ben değilim, kim olduklarını da bilmiyorum, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim"

"HAKAN ÇAKIR DOSYASINDA DA SORUŞTURMA GEÇİRDİM"

Suça sürüklenen çocuk Y.T. ise ifadesinde şunları söyledi:

-Ö.F.A. benim kuzenim olur, kendisi beni PKK V404 duyuru isimli sitede site üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti, ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum, kuzenim olan Ö.F. +447…numaralı hattı kullanmaktadır, bu hattan benim Whatsapp'ıma bir link yolladı, ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm, telefon bana aittir, Hakan Çakır olayında da yine kuzenim Ö.F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim"

"BÖYLE BİR EYLEMDE BULUNMADIM"

Şüpheli S.T. ise pişkin ifadesinde şunları söyledi:

-05…numaralı hat tarafıma aittir, ancak bu hattı kardeşim Yusuf kullanmaktadır, +447… numaralı hattın kime ait olduğunu bilmiyorum, kardeşim Yusuf ya da bir başkasının Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj attığına ilişkin bilgiye sahip değilim, ben de böyle bir eylemde bulunmadım, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim"