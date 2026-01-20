Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı

Haberin Videosunu İzleyin
Atlas Çağlayan\'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
20.01.2026 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Atlas Çağlayan\'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Haber Videosu

Atlas Çağlayan cinayetinin ardından ailesine gönderilen tehdit mesajları gönderen 3 kişi tutuklandı. Şüpheli Y.T savunmasında, "Ö.F.A. benim kuzenim olur, kendisi beni PKK V404 duyuru isimli sitede site üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti, ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Hakan Çakır olayında da yine kuzenim Ö.F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim" dedi.

Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sarsılan kamuoyu, cinayet sonrası aileyi hedef alan provokatif eylemlerle bir kez daha gerildi. Çağlayan'ın annesini sosyal medya üzerinden tehdit eden ve nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyonda adli süreç tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

"MESAJLARI ATAN BEN DEĞİLİM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli A.E. ifadesinde şunları söyledi: "Bu paylaşımı yapan şahıslar suçu benim üzerime atmak maksadıyla kanalımda bulunan ayrıcalıklardan faydalan kısmından videoda kullanılan bana ait maili kopyalayarak video içeriğini yapıştırmışlar, bu sebeple bağlantı linkine tıklandığı zaman benim hesabım çıkmaktadır, ancak kesinlikle bu paylaşımı yapan, bu mesajları atan şahıs ben değilim, kim olduklarını da bilmiyorum, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim"

"HAKAN ÇAKIR DOSYASINDA DA SORUŞTURMA GEÇİRDİM"

Suça sürüklenen çocuk Y.T. ise ifadesinde şunları söyledi:

-Ö.F.A. benim kuzenim olur, kendisi beni PKK V404 duyuru isimli sitede site üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti, ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum, kuzenim olan Ö.F. +447…numaralı hattı kullanmaktadır, bu hattan benim Whatsapp'ıma bir link yolladı, ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm, telefon bana aittir, Hakan Çakır olayında da yine kuzenim Ö.F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim"

"BÖYLE BİR EYLEMDE BULUNMADIM"

Şüpheli S.T. ise pişkin ifadesinde şunları söyledi:

-05…numaralı hat tarafıma aittir, ancak bu hattı kardeşim Yusuf kullanmaktadır, +447… numaralı hattın kime ait olduğunu bilmiyorum, kardeşim Yusuf ya da bir başkasının Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj attığına ilişkin bilgiye sahip değilim, ben de böyle bir eylemde bulunmadım, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim"

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin konuştuğu Atlas Çağlayan cinayeti 14 Ocak akşamı Güngören'de işlendi. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir kafeye gitti. İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı. Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Atlas'ı hızla hastaneye götürdü. Ancak Atlas, kurtarılamadı. Polis ise saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı. 15 yaşındaki saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

KATİL ZANLISININ İFADESİ

Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. ise tutuklandı. E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.

Olay günü arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gittiğini anlatan E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi.

Katil zanlısı, öldürülen çocuğun küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savundu.

Çağlayan, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı - Son Dakika

73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı
Trump’tan “Nobel“ mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum Trump'tan "Nobel" mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum
Prens George’dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak
IMF, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Yazın 50 dereceyi gören ilçede 1 metre kar var Yazın 50 dereceyi gören ilçede 1 metre kar var
7 maçta şov yaptı İşte Fenerbahçe’nin yeni Skriniar’ı 7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

10:03
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:55
Süper Lig devinde ayrılık Uçağa bindi gidiyor
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
09:29
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
09:14
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:58
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
08:44
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City’nin tarihini değiştirdi
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi
08:34
Galatasaray transferde gaza bastı İki yıldız birden gelebilir
Galatasaray transferde gaza bastı! İki yıldız birden gelebilir
08:12
Afrika Kupası’ndan gelip takımını kurtardı
Afrika Kupası'ndan gelip takımını kurtardı
08:08
Trump’ın resti sonrası piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:58
Avrupa’da savaş çanları çalıyor Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
06:57
Ateşkes anlaşması askıda Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
06:08
İran kan gölüne döndü Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı
04:49
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:13:44. #7.11#
SON DAKİKA: Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.