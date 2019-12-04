Avcı, Beşiktaş için büyük şans!

1- SUAT Arslanboğa'nın geri dönüşü, Ali Koç'un 'Kazandığımız maçların hakemleri cezalandırılıyor' iddiası, F. Bahçe maçlarındaki penaltı kararları... Sorun hakem kararları mı, hakem yönetimi mi?



2- ERSUN Yanal da artık tartışılıyor. Geçen haftaki Alper tercihinden sonra bu hafta Moses-Deniz seçimleri eleştirildi. Yanal F.Bahçe'ye geliştirebiliyor mu, çizgi yukarıya mı?



3- GALATASARAY sezonun en iyi 45 dakikasını oynadığı Trabzonspor maçında 1 puanı son dakikada da olsa kurtarmayı başardı. Bu maç sarı kırmızılılar için bir kırılma noktası olabilir mi?



3- BEŞiKTAŞ özellikle ilk devrede rakibini boğarak farklı kazandı. 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ezeli rakiplerinin üstüne çıktı. Beşiktaş ritmini buldu mu, artık şampiyonluk adayı mıdır?



4- TRABZONSPOR bu sezon tam beşinci kez ilk golü bulduğu bir maçın sonunu getiremedi. Bu bir kronik rahatsızlık mıdır? Bordo mavililer ligin sonunu getirebilecekler mi?



5- Beşiktaş özellikle ilk devrede rakibini boğarak farklı kazandı. 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ezeli rakiplerinin üstüne çıktı. Beşiktaş ritmini buldu mu, artık şampiyonluk adayı mıdır?



6- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekiminden mutlu döndük. İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu gruptaki şansımızı nasıl görüyorsunuz? En azından bir çeyrek final yapabilir miyiz?



İLKER YASİN



STANDART EKSiKLiĞi VAR



1- TÜRKiYE'de hakem müessesesinin VAR sistemine adapte olamamasından ziyade hakemlerin futbol oyununu yorumlamada bir standart eksikliği içinde olduğunu görüyorum. VAR odasında veya sahada Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi dominant isimler olduğunda kararlar daha farklı çıkıyor. Fenerbahçe'nin hakem hatalarından bu sezon puan kayıpları olduğunu kabul ediyorum. YANAL ARTIK DENEMEYi BIRAKMALI



2- SEZON başında 3 galibiyet sonrasında şampiyon ilan edilen Fenerbahçe, hiç kuşku yok ki bugünkü noktaya sadece hakem hatalarıyla gelmedi. Yanal'ın başarısız olduğunu iddia edenler olabilir ama yönetim de bunu kabul ederse verilecek karar sonrasında devam eden başarısızlık, bu sefer yönetime yakıştırılacaktır. Yanal'ın da artık adam denemeyi bırakması, ideal 11'ini bulması lazım. Oynama iştahları yüksek olan Tolga, Tolgay gibi isimlerin de küstürüldüğünü görüyorum. Riskli hamleler yapan Altay'ın yerine Harun'un düşünülmemesi de enteresan.



G.SARAY iYi DEĞiL, TRABZON KÖTÜYDÜ



3- G.SARAY sezonun en iyi 45 dakikasını değil, Trabzon en kötü ikinci yarıyı oynadı. Terim'in yenilgiyi kabul etmeyeceğini Ünal Karaman bilmeliydi. Skoru koruma uğruna geriye yaslanması veya genç oyunculardan oluşan kadroyu ikinci devrede motive edememesi Karaman'ın hatasıydı. Galatasaray'da Ömer ve Adem'in iştahlı oyununa, Feghouli ve Belhanda katılamıyor. Takımın iki santrforu da yok. Nzonzi, Seri ve Lemina, Terim'in istediği heyecandan uzaklar. Tüm bunlara rağmen Terim'in takımı potada tutması onun başarısıdır.



SAKATLIKLAR VE TECRÜBESiZLiK



4- TRABZON'da en büyük sorun sakatlıklar ve oyun tecrübesi yüksek futbolcularının olmaması. Takımı Sosa dışında taşıyacak isim yok. Genç kadro bazı maçlarda, Galatasaray maçında olduğu gibi bu yükü taşıyamıyor. Daha önce iddia ettiğim gibi Mikel ve Sturridge de futbol hayatlarının son deminde Türkiye'ye gelen veteranlardan. Sonuçta başkan Ağaoğlu'nun takımı yönetmedeki felsefesi Karaman'a da yansıyınca Trabzon daha başarılı olacak.



BEŞiKTAŞ ARTIK RiTMiNi BULDU



5- iLK 6 hafta çok kötü, son 7 hafta müthiş bir çıkış. Avcı'nın teknik direktörlüğü sorgulanamaz. Sorgulanan, Başakşehir'deki futbol formatını Beşiktaş'a uygulamak istemesiydi. Şimdi doğru yönü buldu. Gökhan, Caner, Burak, Atiba'nın iştahı Nkoduu, Elneny ve Lens'te de olmalı. Beşiktaş ritmini buldu, birkaç dokunuşla çok daha iyi olabilir.



BiZ iKiNCiLiK iÇiN OYNAYACAĞIZ



6- BiZ Türkler her kuradan sonra "Lokum gibi grup" deriz ama sahaya çıkınca lokumların ceviz olduğunu anlarız. İtalya, grubun favorisidir. Biz ikincilik için mücadele edeceğiz. Bu yarış da Türkiye'yi çok iyi bilen Petkovic'in yönettiği İsviçre ile olacak.



MEHMET ARSLAN



HAKEMLERDEN ŞiKAYET ETMEK BiR GELENEK! 1- TÜRKiYE'de kulüplerin hakemden şikayet etmediği bir sezon söyleyin. Memnun oldukları tek bir MHK söyleyin. Bulamazsınız. Yok çünkü. Biz de hakem sorunu olarak görülen şey aslında başkan, yönetici ve teknik adam sorunudur. Güven duymadıklarını iddia ettikleri federasyonun organize ettiği maçların sonunda şampiyon olurlarsa çılgın gibi eğlenip, kutlama yaparlar. Tersi olursa da rakibin haksız şampiyon olduğunu iddia edip öz eleştiri yapmadan yine aynı oyunu oynamak için yeni sezona hazırlanırlar. Hepsi bu.



F.BAHÇE'NiN KADRO YAPISI YANLIŞ



2- GÖZTEPE maçı öncesi Hasan Ali sakatlandı, bir tane sol ayaklı oyuncusu yoktu F.Bahçe'nin. Bu kadro yapısı nedeniyle F.Bahçe 3-5 oyuncunun yerini değiştirerek bir 11 kurabildi. Sadece bu açıdan bakınca bile kadro yapılandırmasının nasıl yanlış olduğu açığa çıkar. İkinci olarak, Yanal futbol olarak gelişme gösteremiyor. ve üçüncüsü... Yanal kaybederse kulüpteki varlığının sorgulanacağını biliyor. Bildiği için de cesareti değil, temkinli olmayı tercih ediyor.



EN iYi KADRO TARTIŞMASIZ G.SARAY'DA



3- TARTışMASıZ ülkenin en iyi kadrosuna sahip Galatasaray. Ama bu kadro saha içinde tempolu ve hareketli bir oyun oynamıyor. Trabzon maçında bir parça hareketlenince kalitesini ortaya koymayı başaran oyuncuları gördük. Kaliteli kadro tempoyu ortaya koyunca rakiple arasındaki farkı da oyuna yansıtıyor. Terim sanırım bunu gördü ve kırılma anı olarak değerlendirdi bu oyunu. Bence de öyle ama tek şartla. Her maç aynı tempoyu yakalarlarsa.



ÜNAL KARAMAN CÜRETKAR AMA...



4- BU ligin tartışmasız en cüretkar teknik adamı Ünal Karaman'dır. Genç oyunculara verdiği şans, benim gözümde onu çok değerli kılıyor. Ama bir takım eksiklikler de yok değil. 5 maçı önde götürüp puan kaybetmiş Trabzonspor. Karaman'ın oyuna müdahaleleri konusunda ciddi bir eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bu kayıpların başka izahı yok.



SiSTEM, MÜCADELE VE SiNERJi



5- RAKiPLERiNiN kadrosu Beşiktaş'ın kadrosundan değerli. Bu mali yapısıyla çılgın bir transfer hamlesi yapamayacaklar da. O zaman ne yapmalı Beşiktaş? a-) Bir oyun sistemine sahip olmalı. b-) Rakiplerinden daha çok koşmalı ve mücadele etmeli. c-) Kulübün tüm dinamikleri bir arada olmalı.Türkiye'de sistem takımı yaratma konusunda en becerikli teknik adama sahipler. Bu büyük bir şans. ve Kayseri maçında yarattıkları atmosfer. Bu 3 maddeyi hayata geçirdikleri her hafta şampiyonluk şansları artar.



HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLAR



6- MiLLi takım genç, yetenekli ve hayalperest. Dolayısıyla bu takımın hayallerini çeyrek finalle sınırlamayalım. Eminim ki onların hayalleri çok daha yukarıları hedefliyor. Her şey hayal etmekle başlar.



GÜNTEKİN ONAY: "BURAK FORM TUTTU LJAJIC DE KIPIRDARSA..."



MAKYAVELiZM VE 'HEP BEN KAZANAYIM' DÜŞÜNCESi



1- HAKEM tartışması yıllardır var. Ancak bir ülke futbolunun ekseninin tamamen hakem tartışması etrafında dönüyor olması da normal bir durum değil. Burada konuşulanlar İngiltere'de konuşulsa gülerler. Hakemlerde, MHK'da olduğu kadar kulüp yönetimleri ve medyada da sorun var. Rakibe ve oyuna saygı yok. Buram buram Makyavelizm ile 'sadece ben kazanayım' düşüncesi, 'sonraki haftalar için hakemleri baskı altına alalım' anafikri problemin en büyük parçası.



KENARDA YILDIZLAR VAR DA YANAL MI OYNATMIYOR!



2- FENERBAHÇE tüm ofansif istatistik kalemlerinde ligin zirvesinde. 2 zor deplasmanda santrforsuz, solbeksiz oynayıp kaybetmedi. Ben bu kadro kalitesinden daha güçlü bir oyun çıkmayacağını düşünüyorum. Kruse sakatlıktan yeni döndü. Yedek bir santrfor yok. Kenarda uluslararası yıldızlar sıra sıra oturuyor da Ersun Yanal mı oynatmıyor? Eleştiriler acımasız ve gerçekçi değil.



G.SARAY iÇiN ÖNÜMÜZDEKi BEŞ MAÇ ÇOK ÖNEMLi



3- GALATASARAY maça çok asıldı ve kaybetmemek için karakter koydu. Ancak çok iyi bir futbol olduğunu söylemek iyimserlik olur. Bundan sonraki 5 lig maçının 4'ü iç sahada. Bu fikstürde Falcao da şayet fit bir biçimde dönebilirse Galatasaray yarışa güçlü bir şekilde döner. Alanya maçıyla başlayacak bir seri yakalaması şart. Aksi olur da bu maç takviminden de puan kayıpları çıkarsa ligde yarışın dışında kalır.



HOSSEINI YERiNE YUSUF'U ÇIKARSAYDI KAZANIRDI



4- TRABZONSPOR'un yedek kulübesi sezon başından bu yana sakatlıklar, eksikler yüzünden çok zayıf. Sahadaki oyunu güçlendirecek veya tamir edecek hamleleri yapma şansı olmuyor Ünal Karaman'ın. Yine de Majid Hosseini'iyi oyunda tutup, zaten fizik kalitesi olmayan ve aldığı her topu ezen Yusuf Sarı'yı değiştirmiş olsa maçı kazanabilirdi. Mevcut durumda, bu koşullarla Ünal Hoca harika iş çıkartıyor.



BEŞiKTAŞ'IN OYUNU ÇOK GELiŞTi



5- BEŞİKTAŞ ligin dibindeyken de Abdullah Avcı'nın siyah beyazlı ekibi toparlayacağını ve eleştirilerin haksız olduğunu yazmıştım. Burak Yılmaz geride kalan maçların yarısında oynamamış, ilk kez fit bir şekilde 2 maçtır sahaya çıkıyor. İyi bir santrfor zirveye oynayan takımların oyununda çok önemli bir etken. Beşiktaş, oyununu çok geliştirdi. Savunması az pozisyon veriyor. Orta alanı güçlü. Burak form tuttu. Ljajic de biraz kıpırdarsa sonuca da daha kolay giden bir Beşiktaş izleriz.



GALLER MAÇININ BAKÜ'DE OLMASI BÜYÜK AVANTAJ



6- ÖZELLİKLE Galler ve İsviçre ile Bakü'de oynayacak olmamız bizim açımızdan çok büyük avantaj. Milli takımımız orada, kendi evinde, kendi taraftarı önünde gibi gibi oynayacak. İtalya grup aşamasında çok güçlü göründü ancak büyük bir ekol olmasına rağmen kabul edelim ki şu an bir Fransa, Belçika, Almanya kadar güçlü değiller.



UĞUR MELEKE: "BELHANDA'NIN DÜNYA ÜZERİNDEKİ TEK HAYRANI TERİM"



ÇOK BÜYÜK YÖNETSEL HATALAR YAPILIYOR



1- HOLİGAN kulüp yöneticilerinin puan kaybedilen maçlar sonrası arızalarını kapamak için ürettikleri kakofoniye hiçbir zaman itibar etmedim. Futbol ailesinde en kaliteli paydaşın hakemler olduğunun farkındayım. Ancak şu sıralar öyle büyük yönetsel hatalar yapılıyor ki, anlamlandırmakta güçlük çekiyorum. Arslanboğa'nın sözleşme feshine neden olan olayı Arda Kardeşler de yaşadı mesela! Hiç ses duymadım ben MHK'dan. Benim derdim 'hakem' değil 'hakemlik.' ve hakemlik yıpranıyor.



ANELKA, GUTi, HAGi'DEN BUGÜNLERE...



2- MURİÇ'siz F.Bahçe, Burak'sız Beşiktaş, Muslera'sız G. Saray, ligde ilk üçe giremez iddiasındayım. Bugün ligde 'oyun farkı' yaratan takımlar Sivas, Malatya, Başakşehir ve Trabzon. 3 büyükleri yarışta tutan şeyse 'oyuncu farkı'. Beşiktaş-F.Bahçe-G. Saray'da eskisi gibi 4'er-5'er kaliteli oyuncu yok, Anelka'nın-Guti'nin kulübede oturduğu, Hagi'nin dinlendirilebildiği günlerde değiliz artık. Yanal'ın F.Bahçe üzerindeki etkisi de kısıtlı. Acı gerçek şu: Muriç yoksa, F.Bahçe sıradan.



SERI VE LEMINA'NIN SAĞLIK SORUNLARI NEDiR?



3- BANA tam olarak öyle gelmiyor. Trabzon'un ikinci yarının başında bulduğu gol sonrası koruma içgüdüsüydü sahadaki daha baskın duygu. G.Saray'ın sorumluluk duygusu çok düşük bir orta sahası var. Belhanda'nın dünya üzerindeki tek hayranı artık Terim sanırım! Lemina'nın sağlık sorunu nedir mesela? Karnındaki kronik problem sürüyor mu? Seri, Fransa'da kendisi 'chilblains' isimli bir rahatsızlığı olduğunu ve kışın oynamakta zorlandığını anlatmış medyaya. Bu kışı ne kadar oynayarak geçirebilecek?



EN iYi 5 OYUNCUNUN 3'Ü YOK, SARSILMA NORMAL



4- TRABZON'un 1-0'ı bulduğu 10 maçın sadece 5'ini kazanması, tabii ki üstünde durulmaya değer bir veri. Trabzon'un başlayan 11'i genelde rakiplerine üstün geliyor ama bitiren 11'i için aynı şeyi söylemek güç. Ama tabii Abdülkadir Ömür ve Onazi sakat, Ekuban-Sturridge ancak dönebildiler. Abdülkadir Parmak'tan da sakatlık/ceza derken bir süredir faydalanılamadı. Ekuban, Ömür ve Parmak, Trabzon'un en kaliteli beş oyuncusundan üçü. Onların yokluğunda bu sarsılma normal.



AVCI, AVRUPA'DA iLK KEZ KAZANMAK iÇiN OYNADI



5- ABDULLAH Avcı, bu sezon belki de ilk kez Bratislava önünde gerçekten kazanmak isteyen bir takım yaptı, o ekip de ikinci devrede rakibini yarı alanına hapsetti. Onun olumlu dönüşünü de Kayseri ilk yarısında aldılar, zira tutku bulaşıcıdır. İştah bulaşıcıdır. Kazanma alışkanlığı değerlidir.



EURO 2020 YiNE BiZiM TURNUVAMIZ OLACAK GiBi



6- MİLLİ takımımızın tarihi bir kura şansı vardır. Bu kurada da, seri başları içinde "bir geçiş takımı" olarak adlandırabileceğimiz, turnuvanın favorileri içinde olmayan İtalya'yı çekmemiz... Kalan iki maçımızı Bakü'de oynamamız, üstelik Bakü-Roma-Bakü rotası yapan takım olmamamız. İşaretler, Euro 2020'nin bizim turnuvamız olacağını gösteriyor yine sanki.



HAFTANIN EN'LERİ



iLKER YASiN



HAFTANIN OLAYI: VAR hakeminin nasıl olması ve hangi pozisyonlarda devreye girmesi gerektiği konusunda muhteşem bir ders verdi Fırat Aydınus. Bence haftanın değil sezonun en önemli olaylarından biri oldu.



HAFTANIN TAKIMI: AYTEMİZ ALANYASPOR



HAFTANIN FUTBOLCUSU: D.CAMPOS TEKNİK DİREKTÖR: EROL BULUT HAFTANIN HAKEMİ: FIRAT AYDINUS



GÜNTEKİN ONAY



HAFTANIN OLAYI: Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar VAR eğitim semineri gibiydi. VAR hakemi Fırat Aydınus, 5 metreden pozisyonları süzemeyen Abdulkadir Bitigen'in tüm yanlışlarını düzeltti. Hakem faciasını önledi.



HAFTANIN TAKIMI: YUKATEL DENİZLİ TEKNİK DİREKTÖR: MEHMET ÖZDiLEK HAFTANIN FUTBOLCUSU: D.CAMPOS ·



HAFTANIN HAKEMİ: FIRAT AYDINUS



MEHMET ARSLAN



HAFTANIN OLAYI: Bir değil iki tane olay var... Birincisi EURO 2020'de iyi bir kura çekmemiz. İkincisi Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Abdulkadir Bitigen'in hatalarının VAR masasındaki Fırat Aydınus tarafından düzeltilmesi.



HAFTANIN TAKIMI: BEŞiKTAŞ TEKNİK DİREKTÖR: ABDULLAH AVCI HAFTANIN FUTBOLCUSU: HADİ SACKO HAFTANIN HAKEMİ: ÜMİT ÖZTÜRK



UĞUR MELEKE



HAFTANIN OLAYI: Süper Lig'deki sıfırcı köhnemiş zihniyete inat, yeni nesil teknik direktörlerin tetiklediği 33 gollü gerçekten süper bir hafta yaşamamız.



HAFTANIN TAKIMI: AYTEMİZ ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖR: ABDULLAH AVCI HAFTANIN FUTBOLCUSU: BURAK YILMAZ HAFTANIN HAKEMİ: ÜMİT ÖZTÜRK