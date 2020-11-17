Aydın Denizli otoyolu için geri sayım başladı - Son Dakika

Aydın Denizli otoyolu için geri sayım başladı

17.11.2020 00:58
Aydın Denizli otoyolu için geri sayım başladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın- Denizli Otoyolunun temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek. Ege'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı bir birine bağlayacak olan otoyol projesi için başlangıç verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, "Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı", Milletvekili Şahin Tin ise, "Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ilk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor" şeklinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

"Ege'mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karamismailoğlu, akşam saatlerinde sosyal medyadan Aydın - Denizli otoyol projesi için paylaşımda bulundu. Bakan Karamismailoğlu, "Efeler diyarı Ege'mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak projemiz Aydın - Denizli Otoyolu için yarın temel atıyoruz!" dedi. Bakan Karamismailoğlu'nun temel atma töreni için bugün saat 11.00'de Denizli Çevre yolu Salihağa kavşağında olması bekleniyor.

Otoyol kazı çalışmaları havadan görüntülendi

Denizli Çevre yolu üzerinde Salihağa kavşağında kazı çalışmalarının başladığı ve temel atma töreni için tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Otoyol projesinde çok sayıda iş makinesinin yer aldığı görülürken, bölgede hummalı bir çalışmanın devam ettiği gözlemlendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi çalışmaların başladığı noktadan havadan drone ile görüntüledi.

İki il arası mesafe 4 saat kısaltılacak

İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyol Ege'nin ve Akdeniz'in turizmini güçlendirecek. Proje kapsamında İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate ineceği, İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı olan karayolu projesi, Denizli'den ve Burdur ilinden Korkuteli ve ardından Antalya'ya ulaşacak. İki il arası mesafe 4 saat kısaltılacak.

Otoyol projesi ile turizm canlanacak

Aydın-Denizli Otoyol projesi bittikten sonra üzerinden Antalya ve İzmir'den geçiş yapacak olan turistler, Aspendos'tan Pamukkale ile Hierapolis ardından Kuşadası ve Didim, Efes, İzmir bölgesine çok sayıda geçiş olması bekleniyor. Ege'nin projesi olarak belirlenen otoyol üzerinden İzmir'in Aydın'ın ve Denizli'nin birçok güzellikleri, dağları, termal kaynakları, arkeolojisi ve tarihi ile çok sayıda vatandaş bu yolu kullanırken Akdeniz bölgesinde bulunan Antalya iline de çok faydası olacağı belirtildi. - DENİZLİ

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Denizli, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın Denizli otoyolu için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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