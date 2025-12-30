Kocaeli\'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nde okul bahçesinde lise öğrencisi kızını tehdit ve şantajla korkuttuğu iddia edilen 18 yaşındaki U.C.A.'yı tabancayla rehin alan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şantajcı genç ise tutuklandı.

OKUL BAHÇESİNDE REHİNE KRİZİ

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Kızılay Sokak'ta bulunan İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi A.Y.'yi tehdit edip şantaj yaptığı öne sürülen U.C.A., genç kızın eğitim gördüğü okula geldi.

BABASINA HABER VERDİ

Okul önünde U.C.A.'yı gören A.Y., yaşadığı korkuyu babası H.Y.'ye anlattı. Bunun üzerine okula gelen baba, okul bahçesinde tabanca ile U.C.A.'yı rehin aldı. Şüpheliye diz çöktüren baba, genci yüzüstü yere yatırdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, O ANLAR KAYDEDİLDİ

Olay okulda büyük paniğe neden olurken, ihbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle H.Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KIZIMI KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE HAREKET ETTİM"

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde A.Y., U.C.A.'nın kendisini uzun süredir tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını, mesajları polise sunduğunu söyledi. Genç kız, bir gece önce de ölüm tehdidi aldığını öne sürdü.

Baba H.Y. ise ifadesinde kızını koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini belirtti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.C.A., üzerinden tabanca çıkması ve 'tehdit' suçlamasıyla tutuklandı. Baba H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.