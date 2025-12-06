Bahçeli: PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makuldür - Son Dakika
Bahçeli: PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makuldür

06.12.2025 16:29
Haber Videosu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'ya giden heyetin teröristbaşı Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Bahçeli, "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir. Bu mesajın hilafına kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın ve berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir. Bu mesajın hilafına kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın ve berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur" dedi.

MHP'de, 'Siyaset ve Liderlik Okulu 22'nci Dönem Sertifika Töreni' düzenlendi. Törene; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun marka değerinin yükseldiğini ve 16 yıl içinde 780 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

22'nci dönemin temasının, 'Akıl-Ahlak-Adalet' olarak belirlendiğini ifade eden Bahçeli, "Bizim siyaset düşünce ve mücadele hayatımızda esas olan amil ve amik değer elbette akıl, ahlak ve adalet sacayağında teşekkül etmektedir. Akıllarını kullanmak yerine alıklaşmış kafalarıyla şablon ezberlere sığınanların bırakınız bizi tasdik ve tebrik etmelerini, anlamalarını ve hakkımızı teslim etmelerini bile beklemiyoruz. Konuşacak yerde susanlarla, susulacak yerde konuşanların neden olduğu toz bulutu siyasetin görüş açısını düşürse de kimi zaman gönül gözümüzle, kimi zaman fikir gücümüzle, her zaman da akıl ve iman dolu yürüyüşümüzle kutlu hedeflerimizin peşinde adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: İBB SOYGUNU AHLAKİ KRİZ DEĞİL MİDİR?

Bahis operasyonuna ilişkin Bahçeli şunları söyledi: "Bahis iddialarıyla Türk futboluna, hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin, sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlak krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Giderek toplumsal bünyeyi deşip kanatan şiddet vakaları, insanların basit sebeplerden birbirini boğazlamaları bir ahlak krizi değil midir?

Yalan, dolan ve iftiradan medet umarak insanlarımıza haysiyet cellatlığı yapmak, siyasi diyalogları tıkamak, habaseti hamasetle, hakareti ucuzlamış haysiyet pozlarıyla kapatmaya çalışmak bir ahlak krizi değil midir? Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir? 'Yüzyılın yolsuzluğu' olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu, her tarafa sıçramış gayrimeşru ve gayrihukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir?

Buna karşı adaletin devreye girmesine bühtanla saldırmak, yargı mensuplarımızı itibarsızlaştırmaya kalkışmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin etrafa korku salması, çocuk yaştaki tetikçilerin sahaya sürülmesi, uyuşturucu kullanım yaşının inanılmaz şekilde düşmesi, ailelerin dağılıp umutların sönmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi emanetindeki altın ve gümüşleri çalıp yurt dışına kaçmak, her düzey ve derecede emanete ihanet etmek bir ahlak krizi değil midir?"

"GÖZ KAMAŞTIRAN GELİŞMERİN MUHATABI OLMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin siyaset mantığının milli birlik ve kardeşliğin tahkimine odaklı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Bazı provakatif çıkışlara, Siyonist-emperyalist tazyik ve telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz. Göz kamaştıran gelişmelerin muhatabı olmanın eşiğindeyiz, kıyısındayız. Sistemli ve şiddetli dedikodu anaforuna kapılmadan, yakamızı kaptırmadan, cesaret ve hamiyet izlerine basa basa yolumuzda ilerliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefini akıl, ahlak ve adalet aydınlığının ikram ve imkanıyla okuyor, küresel ve bölgesel tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka seçenek görmüyor, tanımıyoruz.

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİNİN MESAJLARI MAKULDUR"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19'uncu toplantısını da 4 Aralık'ta yapmış, bu suretle İmralı'nın adaya giden milletvekili heyetine yaptığı açıklamalar görüşülmüştür. PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir. Bu mesajın hilafına kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın ve berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur."

"CİZRE PROVOKASYONU BİZİ YILDIRAMAYACAKTIR"

Türkiye'nin çatışma ve gerilim çıkmazındaki coğrafyaların aksine adil, ahlaki ve akıl temelli bir barış mimarisini hayata geçirdiğini vurgulayan Bahçeli, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kim ki bunun önüne geçmeye yeltenirse iki cihanda da altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış demektir. Cizre provokasyonu, Kandil'den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Bizim hidayete erip ermediğimizin takdirini bir fani değil, Cenabıallah bilecek, adalet ve ihsanıyla hakkımızdaki ezeli hükmü de verecektir. Bozkurtluğuma gelince, ben elbette bir Bozkurtum, ecel aman verdiği müddetçe Bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim.

"BARIŞ KUŞUNUN UÇUŞUNU HERKES GÖRECEK"

Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. Siyaseti bir rekabet ve çatışma alanı olarak tevil edenler olduğu kadar, iş birliği ve dayanışma halinde tanımlayan düşünürler de pek çoktur. İş birliğinden yanayız. Dayanışmanın taltif ve temininden tarafız. Konuşmayla, anlaşmayla, empati yapmakla, sabırlı olmakla, sağduyu içinde, birbirimizin açığını aramakla değil, kapatmakla meşgul olmalıyız. İhtirasları zapt edecek manevi dizginlerimiz vardır. Tahammül, başkasını anlamaya, sorunları diyalogla çözmeye fırsat veren demokratik değerdir. Son yüz yıl içinde yakaladığımız bugünkü tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız, israf edemeyiz. Ütopik görüşlere; uçuk, ölçüsüz ve seviyesiz sözlere sırtımızı dönüyoruz.

"SON RADDEYE KADAR KULAKLARIMIZI KAPATIYORUZ"

Son raddeye kadar kulaklarımızı kapatıyoruz. ve hepsinden önemlisi Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz. Unutmayınız ki, Türkiye'nin geleceğini karanlık görenler, tarihimizin zifiri karanlık köşelerinde unutulup gideceklerdir. Parçalanmak istenen kardeşlik hukukumuzun ince ipliklerinden bir anlam, kalıcı bir birlik ve karşılıklı ahlaki sorumluluk örmenin gayesindeyiz. Bugünkü çağımız, makine gıcırtısıyla, dijital devrimin ahlak sedasını susturduğu çağdır. Bizim müşterek ahlakımız, hürmet, hizmet ve merhamet ilkelerini kendinde birleştiren aşk, akıl ve adalet ahlakıdır. Bu ahlakın etrafında toplanmanın vakti gelmedi mi? Bu ahlakın potasında hep beraber erimenin vakti gelmedi mi? PKK'nın kurucu önderliğinin söylediği gibi, yalnızca filli silahların değil, zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu?"

Kaynak: DHA
24 saat son dakika haber yayını
