Bahçeli'den Türk gençlerine "Fransa" mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın - Son Dakika
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Bahçeli'den Türk gençlerine "Fransa" mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında Fransa’daki öğrenci eylemlerini değerlendirdi. Konuşmasını gençlere seslenerek tamamlayan Bahçeli, “Fransa’ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye’ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun” çağrısında bulundu. Eylemlere yönelik polis müdahalesine sessiz kalan Avrupalı liderlerin çifte standart uyguladığını öne süren Bahçeli, eylemlerin diğer Avrupa ülkelerine de yayılabileceği uyarısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa’da sokaklara dökülen öğrencilerin, Avrupa’nın toplumsal huzur ve istikrar alanındaki sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Bahçeli, Türk gençlerine Fransa’yı örnek almamaları çağrısında bulundu.

Bahçeli'den Türk gençlerine

“GENÇLER GELECEKLERİNDEN KAYGI DUYUYOR”

MHP’nin TBMM’deki grup toplantısında 13 Ekim’de konuşan Bahçeli, Fransa’daki öğrenci eylemlerine değindi. Bahçeli, “Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen gençler, esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır” dedi.

Avrupa’nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiğini savunan Bahçeli, gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesinin toplumsal huzur ve dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret ettiğini ileri sürdü.

Bahçeli'den Türk gençlerine

BASTİL MEYDANI VE SARI YELEKLİLER HATIRLATMASI

Göstericilerin Bastil Meydanı’nda toplanmasını da değerlendiren Bahçeli, bunun Fransız Devrimi’ne yapılan bir göndermeden öte, olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli taşıdığını gösterdiğini belirtti.

Eylemlerin 1968 olaylarını ve 2018'deki Sarı Yelekliler hareketini hatırlattığını ifade eden Bahçeli, “Gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde eylemlerin Fransa’dan başlayarak dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyeli taşımaktadır” uyarısında bulundu.

Bahçeli'den Türk gençlerine

“AVRUPA’NIN ÇİFTE STANDARDI” ÇIKIŞI

Gösterilere yönelik polis müdahalelerinde ağır yaralanmalar yaşandığını ve binlerce kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Bahçeli, başka ülkelere demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin, söz konusu kendi vatandaşları olduğunda bunu görmezden gelebildiğini savundu. Bahçeli, “Benzer durumlar Türkiye’de yaşansa insan hakları ve demokrasi çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa’daki şiddete ses çıkarmaması, Avrupa’nın çifte standardını bir kez daha ifşa etmiştir” ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin Avrupa’nın sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu gösterdiğini söyleyen Bahçeli, bu durumun Fransa ile birlikte muhtemelen başka ülkeleri de etkisi altına alacağını kaydetti.

Bahçeli'den Türk gençlerine

PISA SONUÇLARINA VURGU

Avrupa’daki tabloyu Türkiye’nin eğitimdeki konumuyla karşılaştıran Bahçeli, OECD’nin açıkladığı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye’nin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin üçünde de puanını en fazla artıran OECD ülkesi olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktığını, matematikte ise ortalamayı yakaladığını aktardı.

“FRANSA'YI ÖRNEK ALMAYIN, TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKIN”

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bahçeli, “Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa’ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye’ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun” dedi.

Bahçeli'den Türk gençlerine
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ömer ellialtı ömer ellialtı:
    türk gençliği seni ve avaneni istemiyor 20 0 Yanıtla
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Bitirdiniz bu ülke gençliğini 11 0 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    önce türkiye gençlere sahip çıksın yazık yazık sizi istemiyor ki gençler siz fonculara sahip çıkın mültecilere sahip çıkın Türk gençleri sizin yüzünüzden kacıyor zaten 6 0 Yanıtla
  • Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Gençlik yurt dışına kaçıyor Uber olup hamburger mi dağıtacak Yada 3 harfli marketlerde kasiyer Olay Fransa değil tüm Avrupa veya başka bir yer Sen rahat ol araştırmadan gitmezler zeki çocuk bunlar .. 4 0 Yanıtla
  • uğur yerlikaya uğur yerlikaya:
    Burada da çıkarsa makamlarınızdan korkuyorsunuz rahatınız kaçar Meclis'te pisliklerin açıklanmasına ret oyu verdin Apo'ya selam gönderdin Türk gençliği bi uyanırsa ayağa kalkarsa vay halinize Pkk'lıları affetmenin hesabını nasıl vereceksiniz.bu dünyayı geçtim ahirette ne yapacaksınız... 2 0 Yanıtla
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