Türkiye Spor Tesisi Devrimi Yaşıyor
25.01.2026 16:59
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spora devasa yatırımlar yaptıklarını ifade ederek Türkiye'nin bir spor tesisi devrimi yaşadığını söyledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spora devasa yatırımlar yaptıklarını ifade ederek Türkiye'nin bir spor tesisi devrimi yaşadığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Valilik bahçesinde Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Bakan Bak, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Bakan Bak, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bak, ardından Anadolu Üniversitesi'ne geçerek yapımı tamamlanan Yunus Emre Kapalı Spor Salonu açılış programına katıldı. Programda Bakan Bak'ın yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile öğrenciler yer aldı.

Özellikle Eskişehir'i bir spor şehri olarak gördüğünü ifade eden Bakan Aşkın Bak, kente büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi nedeniyle yapılan devasa yatırımlarla Türkiye'nin bir spor tesisi devrimi yaşadığını ifade eden Bakan Aşkın Bak, "Özellikle de modern stadyumlarıyla; bir tanesi biliyorsunuz Eskişehir'de, 40'a yakın UEFA standartlarında, FIFA standartlarında stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla Türkiye'de büyük spor tesisi yatırımları yapıldı. Evet, bugün bir tanesini de Anadolu Üniversitesiyle beraber biz destekledik. Böylesine güzel, şirin, güzel bir salonu üniversiteye kazandırdık, Eskişehir'e kazandırdık, sizlere kazandırdık. Gerçekten güzel bir atmosfer, butik bir yer. İnşallah bu tesislerden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Dolayısıyla sporu bir yaşam tarzı haline getirmek çok önemlidir. O yüzden bu güzel tesisi doldurun. Bu tesisleri sizlerin cıvıltıları, coşkuları, kazanma serüvenleri, alkışları, başarılarıyla dolduracağız. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

'12 MİLYON KİŞİYE YÜZME ÖĞRETTİK'

Üniversitelerin sporun yuvası olması gerektiğini anlatan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Gerçekten biliyorsunuz Amerika'da olsun diğer ülkelerde olsun üniversite ligleri çok çok önemli. Biz de spor dostu kampüs projesiyle YÖK ile beraber yaptığımız projeyle beraber üniversitelerde sporun yaygınlaşmasını, çok daha fazla gencimizin spor yapmasını istiyoruz. Yine burada velileri görüyorum. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız tesislere lütfen çocuklarınızı getirin. Şu anda Türkiye'de yaklaşık bine yakın yarı olimpik ve olimpik olmak üzere yüzme havuzu yapıldı. ve bu yüzme havuzlarında son 6 yılda 12 milyon insanımıza, gencimize, çocuğumuza yüzme öğrettik. İşte bunların hepsi spora yapılan yatırımlar; sporun tabana yayılmasıyla ilgili yatırımlar."

'ÇAĞIMIZIN İKİ SORUNU VAR'

Bakan Osman Aşkın Bak, obezite ve dijital bağımlılığın çağın en büyük 2 sorunu olduğunu ifade etti. Bu sorunları ortadan kaldırmak için herkesi spor yapmaya davet eden Bakan Bak, "Evet, çağımızın, hepimizin karşılaştığı 2 tane sorunumuz var. Bir tanesi obezite. Yani gençlerimizin ve öğrencilerin fast food gibi gıdalarla beslenmesi sonucunda, bir hareketsizlikten dolayı da bir obezite sorunumuz var. Kilo sorunumuz var. İşte bu çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Bunu yenmek için spor yapacağız. Herkesi spora davet ediyoruz. Veliler burada; çocuklarınızın elinden tutun spor okullarına getirin. Basketbola getirin, voleybola getirin, güreşe getirin, hentbola getirin, karateye, tekvandoya, jimnastiğe getirin. Hep beraber spor yapalım. Hep birlikte sporun o güzel yanını yaşayalım. Spor birleştirir, spor iyileştirir, toplumsal dayanışmayı artırır. O yüzden herkesi spor yapmaya davet ediyoruz, milli takımlarımızı desteklemeye davet ediyoruz. İkinci konu, çağımızda dijital bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar, kumar, sanal kumar başta olmak üzere bu kötü alışkanlıklarla mücadelede spor en etkin araç. O yüzden şunu söylüyoruz; düşünün bir mahallede, bir apartmanda spor yapan bir çocuk var; yüzmede madalyalar kazanmış, tekvandoda madalyalar kazanmış; toplum onu, maçlarını izlemeye gider. Onun bu başarılarından gurur duyar. Bir de uyuşturucu kullanan bir çocuk var; başta evde annesine, babasına, çevresine uyuşturucu almak için şiddet uygular vesaire. Dolayısıyla biz sporu seven, sporla büyüyen; sağlıklı, ahlaklı, maneviyatı güçlü nesiller istiyoruz. O yüzden herkesi spora davet ediyoruz" diye konuştu.

PROTOKOL VE ÇOCUKLAR MAÇ YAPTI

Konuşmaların ardından Bakan Aşkın Bak ve beraberindeki protokol üyeleri Yunus Emre Spor Salonu'nun açılışı yaptı. Çocuklarla sohbet eden Bakan Aşkın Bak, protokol üyeleri ve çocuklardan oluşan 2 takım halinde basketbol ve voleybol oynadı.

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Politika, Gençlik, Türkiye, Güncel, Spor

