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BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI - Son Dakika

BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

03.11.2021 15:12
BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali tanıtım toplantısına katıldı .

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali tanıtım toplantısına katıldı . Bakan Ersoy, Korkut Ata, Türk dünyasının sinemadaki varlığını en geniş kapsamıyla perdeye taşıyacağımız, tartışacağımız, fikir alışverişi yapıp ortak projeler üretmek için yol haritası belirlemeye çalışacağımız sanat ve sonuç odaklı bir birliktelik olacak dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, kapsamında 8 Kasım'da başlayacak olan, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi. Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen toplantı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşti.

CİDDİ BİR KÜLTÜR-SANAT ADIMIDIR

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz İstanbul AKM açılışıyla, 17 gün sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni de başlattık. Türkiye'nin, bugüne kadar yapılmış en büyük ve kapsamlı kültür-sanat etkinliği olan bu organizasyon gerçek anlamda festival içinde festival olarak tanımlanabilecek bir içerik zenginliğine sahip. 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali bunun en değerli örneklerinden biridir. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nden bağımsız olarak da çok geniş bir coğrafyayı temsil eden ve geleceğe yönelik atılmış ciddi bir kültür-sanat adımıdır diye konuştu.

EN KAPSAMLI FİLM FESTİVALİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Bakan Ersoy, Anlatılagelen hikayelerimizin ve Türk dünyası var oldukça dilden asla düşmeyecek derslerin, öğretilerin ve bilginin kaynağı 'Korkut Ata'nın adı altında bir sinema festivalini hayata geçiriyor olmaktan dolayı heyecanlıyım. Korkut Ata, Türk dünyasının sinemadaki varlığını en geniş kapsamıyla perdeye taşıyacağımız, tartışacağımız, fikir alışverişi yapıp ortak projeler üretmek için yol haritası belirlemeye çalışacağımız sanat ve sonuç odaklı bir birliktelik olacak. Aynı zamanda, Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından kurmaca ve belgesel yapımların yarışacağı en kapsamlı film festivali olma özelliğini taşıyor. Umuyor ve inanıyorum ki destan ve efsanelerinden tarih ve mitolojisine kadar; ayrıca kültüründen gelen farklı bakış açısıyla anlatacak çok zenginliği, paylaşacak son derece köklü bilgi ve birikimleri olan Türk dünyası için sinema perdesine yeni yansımaların kapısını açacak ilk adımı atmış oluyoruz. Birlikte çalıştıkça bunun üzerine daha fazlasını ekleyeceğiz dedi.

SİMGEMİZİ 'TURNA KUŞUö OLARAK BELİRLEDİK

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali bizi ortak geçmişimizle; tarih, kültür ve coğrafyayla bağlayan bir geleneğin birlikteliğidir diyen Bakan Ersoy, Ondandır ki simgemizi 'Turna Kuşu' olarak belirledik. Gönüllerin dili ve habercisi olan, uzakları yakın eden, mesafelerden bağımsız bir ve beraber olmayı temsil eden bu eşsiz motif amaç ve hedeflerimizi yansıtmakta çok doğru bir seçim olmuştur diye düşünüyorum. Zira Türk dünyası olarak her alanda olduğu gibi sanatta da beraber olmayı, birlikte yol almayı arzuluyoruz ifadelerini kullandı.

13 ÜLKE, 42 FİLM

Festival hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, Bu festivalde, sinema sanatının çatısı altında Türkiye dahil toplam 13 ülke ve özerk cumhuriyet bir araya gelecek. Söz konusu 12 katılımcı Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. İşte bu denli büyük bir coğrafyanın sinemadaki sesi olacağız. Bakanlardan sinema kuruluşlarının yöneticilerine, oyuncu ve yönetmenlere kadar 100'ün üzerinde üst düzey misafir ağırlayacağız. Festival kapsamında gösterimi yapılacak 42 filmimiz bulunuyor. Kurmaca, belgesel, animasyon ve Cengiz Aytmatov sinema uyarlamalarından oluşan, özenle belirlenmiş bir seçki hazırlandı. Ayrıca festivalimizin bir yarışma bölümü olacak. Kurmaca ve belgesel kategorilerinde toplam 6 ödül sahiplerini bulacak. Bunların dışında bir tane 'Onur Ödülüö vereceğiz ve yine Türk dünyasında televizyon ve sinema sektörüne katkılarından dolayı da 5 kurumumuz taltif edilecekler dedi.

DESTEK VERİLEN PROJE SAYISI 1.360

Konuşmasında sinemaya verilen desteklere değinen Bakan Ersoy, Sinemaya verilen destek bu süreçte 45 kattan fazla artmış ve 5,4 milyon dolardan 246 milyon dolara çıkartılmıştır. 2018-2021 arası üç yıllık dönemde destek verdiğimiz proje sayısı 1.360 destek miktarı ise 284 milyon liradır. Bu desteklerle birlikte 2002 yılında gösterime giren yerli film sayısı 9 iken, pandemi öncesi dönemde 180'e kadar yükselmiş; 2 milyon olan yerli film izleyici sayısı da 33 milyona ulaşmıştır. Sinema kanununda yaptığımız değişiklikler Türkiye'nin bir sinema ülkesi olması için bütün yolları açmış, bugün bu festivalle ön ayak olamaya çalıştığımız ortak çalışmalar için de önemli kolaylıkları ve düzenlemeleri hayata geçirmiştir diye konuştu.

FİLM GÖSTERİLERİ 8 - 12 KASIM TARİHLERİ ARASINDA

Tanıtım toplantısında festival tanıtım filmi ve festival boyunca gösterilecek filmlerden kesitler gösterildi. Festivalin film gösterileri 8 - 12 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonlarında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Film Festivali, Türk Dünyası, Film, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ERSOY KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI - Son Dakika
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