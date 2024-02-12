Bakan Göktaş\'dan Çolakbayraktar\'ın Çalışmalarına Övgü

Belediye

Başkan Çolakbayrakdar'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla çok önemli yatırımlar yaptığını ve projeleriyle öncülük ettiğini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kendileri Kocasinan ve Kayseri'ye kattığı değerlerle sosyal belediyecilik anlayışının çok önemli örneklerini gerçekleştiriyor. Aile bireylerine sıcak bir ortam sunan Kocasinan Akademi'nin mimari belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Açılışa Katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı FatihÜzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Gece Gündüz Çalışıyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek bir ilçe oluşturmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Kayseri'ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan, yüzölçümü bakımından merkezdeki en büyük ilçedir. Merkezde yapılaşmasını tamamlamış imarlı mahalleler ve imarı yenilemeye ihtiyacı olan mahalleler, bir diğer taraftan da zamanında imarsız bir hareketle bugünlere kadar gelmiş gecekondu imarsız yapıların olduğu mahalleler var. Özellikle şükür Allah'a ilçe belediyesi olarak bizimki gibi kentsel dönüşüm yapan ikinci bir belediye Türkiye'de yok. Kentsel dönüşümü, kendi imkânlarımızla kendi ölçeğimizde ve kendi belediyemizdeki personelle yapıyoruz. Bu noktada kentsel dönüşümle çehresi değişen Ertuğrulgazi Mahalle'mize Kayseri'nin en büyük tesisini kazandırdık. Kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapıyoruz. Kamuda en büyük asfalt plentimiz, Kayseri'de tek olan taş ocağımız, freze aracımız yanı sıra dünya standartlarının kriteri olan kişi başı düşen yeşil alanı olarak ikiye katladık. Yani rutin belediyeciliği en iyi şekilde yapıyoruz ve sıra dışı farklı belediyecilik alanında da örnek hizmet üretiyoruz" diye konuştu.

7'den 70'eHerkes Yer Buluyor

İlçeye toplam 41 tesis kazandırdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkesin içerisinde kendine yer bulabildiği; spor etkinliklerinin yapıldığı, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü, sanatsal yeteneklerin gün yüzüne çıktığı, yeni becerilerin kazanıldığı, eğitim ve öğrenim programlarının yürütüldüğü, spor branşlarında şehrimize madalyalar kazandıran sporcuların da yetiştiği geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Sosyal tesislerimiz hemşerilerimizin bir araya gelerek dostluk bağlarını pekiştirdiği, nitelikli zaman geçirdikleri mekanlar haline geldi. Önceliğimiz aile, çocuklar ve kadınlardır. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin, her geçen gün sayısını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede 41 adet sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Bugün burada Kayseri'mizin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi sosyal tesisinde her alanda hizmet vereceğiz. Bu bölgede 100 bine yakın hemşehrim yaşıyor. Bu tesis için 9 bin üzerinde ön kayıt alınmıştır. Tesisin kapasitesi 3 bine yakındır. 3 katı ön kayıt alan tesisimiz demek ki doğru yatırım yapılmıştır. Kocasinan Akademi, artık aile akademisidir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bölgeye yeni bir sosyal tesis daha kazandıracaklarının müjdesini vererek, "Kocasinan'a 41 tesisten dolayı 41 kere maşallah diyorum. Birçok alanda ilimizde devasa hizmetler yapılmaktadır. Bundan dolayı başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da "Önceliğimiz, insana olan yatırımdır. Çocuklarımızın gelecekte daha güzel ortamlarda yaşaması için belediyelerimiz çok güzel örnekleri ortaya koyuyorlar. Hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'felsefesi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbirliğiyle şehrimize nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan: Ahmet Başkana Teşekkür Ediyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Başkan Çolakbayrakdar'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla çok önemli yatırımlar yaptığını ve projeleriyle öncülük ettiğinin altını çizerek,"Kıymetli Kayserililer, Anadolu'nun en çalışkan ülkemizin en büyük şehirlerinden biri olan Kayseri'de sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum. Türkiye, milletimizin inancı ve çabasıyla yüzyıllık hikayesinde her alanda yükselen bir değer haline geldi. Türkiye Yüzyılı ise ülkemizin artık dünya çapında büyük bir güç olacağının işaretini veriyor. Bakanlık olarak aileyi güçlendirmeyi ve toplum refahını sağlamaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yürütürken yerel yönetimlerimiz bizim en yakın yol arkadaşlarımızdır. Bugün Kayseri şehrimizin en büyük sosyal tesisi olan Kocasinan Akademi'yi açıyoruz. Belediyemizin şehrimize kattığı 41'nci sosyal tesisimiz, Kayserili tüm hemşehrilerimize kadın-erkek, genç-yaşlı, çoluk-çocuk gibi herkese ağırlamaya hazır. Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde işte, okulda ve farklı meşguliyetlerle birbirinden uzak kalmış aile bireylerini bir araya getiriyor. Aile bağlarını güçlendiren aile iletişimini pekiştiren çok sıcak bir ortam sunuyor. Ayrıca kadınlar için el sanatları, mesleki eğitim kurslarıyla çalışma hayatına katılabilecekleri iş imkânları sağlıyor. Tesisimizde annelere eşlikeden çocuklara özel gündüz bakım hizmeti ve aktivite alanları da mevcut. Ayrıca gençlerimizin sınavlarına destek veren eğitimlerde veriliyor. Sosyal politikalarımızın birbirinden güzel yansımaları olan bu değerli hizmetlerin halkımıza ulaşmasında öncülük eden Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum. Kendileri Kocasinan ve Kayseri'ye kattığı değerlerle sosyal belediyecilik anlayışının çok önemli örneklerinden birini gerçekleştiriyor. Kadın kooperatiflerine destek olurken yöresel ürünlerin yetiştirilmesi için özel destekler veriyor. Kayseri'de tarımı canlandıran teşviklerle geleceğimize de yatırımlar yapıyor. Başkanımızın 31 Mart'ta halkımızın seçimiyle başlayacağı yeni dönemde çalışmaları en güzel şekilde sürdüreceğine inancımız tam. Kocasinan Akademi'nin mimari belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesisin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Başkan Çolakbayrakdar, protokole tesisi detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.