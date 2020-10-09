Son dakika haberi... BAKAN KURUM, GAZİOSMANPAŞA'DA 1739 KONUTUN TEMELİNİ ATTI - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaizosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1739 konutun temel atma törenine katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katılığı törende konuşan Bakan Kurum, "İstanbul'a hizmet etmek aşk ister, sevda ister; proje ister, yatırım ister ve bunları yapacak da vizyon ister." dedi. Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Maalesef İstanbul; yıllarca proje görmedi, yatırım görmedi, vizyonsuz kaldı, sahipsiz kaldı. Milletimizin bu gidişe 'Hayır! Bu uzun süremez, sen yakındasın' diyerek özlemle beklediği, o gün geldi, çattı. İstanbul; 1994 yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla medeniyet yürüyüşüne yeniden 'bismillah' dedi. O gün bir milattı. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 18 yılda, İstanbul'a içinde cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinin ve tarihi projelerinin yer aldığı 250 milyar liralık yatırım kazandırıldı. Hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden 1994'ten bugüne; İstanbul'un her yerinde, 39 ilçemizde; kentsel dönüşümden sosyal konutlara, çevre projelerine kadar her alanda mimarlarımız, mühendislerimiz, işçi kardeşlerimiz; 7 gün 24 saat canla başla çalıştı, çalışıyor. Bizim yatırımlarımız durmuyor, inşallah 2023'e giden yolda projelerimize devam ediyoruz. Bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımız için 21 bin 562 sosyal konutumuzu yükseltirken, başka bir yerde vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Bir yandan büyük otopark projeleri yaparken bir yandan da Atatürk Kültür Merkezini inşa ediyoruz, İstanbul Finans Merkezini yapıyoruz. Bir yandan İstanbul'a yeşil alan miktarını artıracak 34 millet bahçesi yapıyor, bir yandan İstanbul'daki gürültü problemini çözmek için bariyerler yapıyoruz."

DEPREM RİSKİBakan Murat Kurum, "Bilhassa deprem dönüşümünde önceliğimiz hep İstanbul olmuştur: İstanbul'umuzu biz depremin dönüşüm merkezi olarak gördük ve o anlayışla çalışıyoruzö diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstat Necip Fazıl'ın 'zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim' dediği bu aziz şehrin geleceği maalesef risk altındadır, deprem tehdidi altındadır. Bu anlamda; İstanbul'u; yerinde, gönüllü ve hızlı bir şekilde mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazırlamak boynumuzun borcudur. Tarihimize borcumuzdur, çocuklarımıza borcumuzdur. Üzerimizdeki bu vazifeyle gece gündüz çalışmaya gayret gösteriyoruz. Şu an, acilen dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz var. Bunun yüzde 20'si, yani 300 bini İstanbul'da. 2020 yılının hemen başında, depreme karşı 'İstanbul'un Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' sloganıyla, tüm belediye başkanlarımızla, büyük bir yıkım ve inşa seferberliğini başlattık. Şöyle bir geriye doğru gittiğimizde, 2012'den bugüne, İstanbul'da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldık ve yeniliyoruz. Bunların 62 binini, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik. İstanbul'da olası bir deprem anında hemen yıkılabilecek yapıların olduğu 65 riskli alanımız var. Bu riskli alanlarda da 36 bin binamız var. İstanbul'da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya hazır 39 rezerv alanımız var. Tüm bu alanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün; Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Üsküdar, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev'de yeni konutlar, yeni iş yerleri yapıyoruz. Kararlıyız. Aziz İstanbul'u ve geleceğimizi koruyacağız. Hep üreten, yapan, inşa ve ihya eden tarafta olacağız. Kentsel dönüşüm yapmaktan da, temel atmaktan da, açılış yapmaktan da asla geri durmayacağız."

"GAZİOSMANPAŞA'DA TEMELİNİ ATTIĞIMIZ VE İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELERİMİZLE BİRLİKTE TOPLAM 4534 KONUT YAPIYORUZ"Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Gaziosmanpaşa'mız 1950'li yıllarda sadece boş ve taşlı bir araziydi. Bu nedenle Taşlıtarla olarak anılırdı. Yıllar geçtikçe Gaziosmanpaşa köyden kente göçün merkez şehirlerinden biri oldu. Yapılaşma arttı. Bu da sağlıksız yapı stoğunu da beraberinde getirdi. Şimdi inşallah; Gaziosmanpaşa'da yaptığımız bu yeni dönüşüm projelerimiz; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'daki çalışmalarımızla birleştiğinde, İstanbul Avrupa yakasında adeta bir kentsel dönüşüm ağı kuracağız. Bugün temelini attığımız; Bağlarbaşı ve Sarıgöl'de toplam yatırım değeri 407 milyon lira ve 1739 konut ve 32 dükkanımızın inşasıyla, 20 katlı binalar yapılacaktır, tamamında yatay mimariye dönüştürerek en az katlı şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Yıldıztabya'da 1. etapta 244 konut, yapmıştık inşamızda son aşamaya geldik, inşallah önümüzdeki ay içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine Yıldıztabya 2. etapta; 2551 konut ile 11 dükkan daha inşa edeceğiz. Bu alanlarda ürettiğimiz tüm konutları, az katlı, yatay mimariye uygun, insanımızın toprakla temas edeceği şekilde inşa ediyoruz. Gaziosmanpaşa'da temelini attığımız ve inşaatı devam eden projelerimizle birlikte toplam 4534 konut yapıyoruz. Bu önemli bir rakamdır. Esenler ve Gaziosmanpaşa'da 5'er bin konuttan 10 bin konuta geldi. Bu konutları vatandaşlarımız için deprem konusunda rezerv alanı olarak kullanacağız. Yeşil ağımıza gelince; bakın biz, Esenler'de 15 Temmuz Millet bahçesi, Sultangazi'de Sultangazi millet bahçesi, Gaziosmanpaşa'mızda da bir millet bahçemizin açılışını yaptık. Bu 3 millet bahçemiz, Alibeyköy barajından başlayan gençlik parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile Haliç'e ve tarihi yarımadaya kadar uzanan yeşil bir ağ oluşturuyor. İnşallah yeni yeşil alan projelerimizle bu yeşil ağı daha da genişleteceğiz. İstanbullu kardeşlerimize nefes aldıran, şehrin gürültüsünden uzak, yeni sosyal yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz. Şimdi bölgedeki ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağımız; gençlerimizle yaşlılarımızı, maviyle yeşili, tarihle bugünü buluşturan yeşil alanları üretmeye devam edeceğiz."

"KOMŞULARINIZA KISA ZAMANDA ULAŞIN, HASRET ÇEKMEYİN DİYE HIZLI YAPIYORUZ"Kurum, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı dönüşüme; daha büyük bir aşkla, daha büyük bir şevkle, devam ediyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz, diyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Dönüşümü hızlı yapıyoruz. Çünkü binanızın yıkılıp yapılması için geçen sürede komşularınızı, mahallenizi özleyeceksiniz. Komşularınıza kısa zamanda ulaşın, hasret çekmeyin diye hızlı yapıyoruz. Yerinde yapıyoruz. Fatma kızımız mahalle arkadaşından, Ali oğlumuz top oynadığı arkadaşından ayrılmasın, diyoruz. Hatice teyzemiz komşusu Hacer Anneyle can yoldaşlığı yapmaya devam etsin istiyoruz. Dönüşümü gönüllü yapıyoruz. Gönüllü yaptığımızda sizlerin dualarını alıyoruz, inşallah Gaziosmanpaşa'da da dualarınızı alacağız" diye konuştu.

"İSTANBUL İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL, ACİL BİR İHTİYAÇ"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da törende yaptığı konuşmasında, şunları söyledi: "İstanbul için kentsel dönüşüm artık bir seçenek değil, acil bir ihtiyaç. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İstanbul'da dünyanın en büyük deprem riskini azaltma projesi 2006 yılında hayata geçirildi. Valiliğimizin koordinasyonunda İSMEP adını verdiğimiz proje kapsamında bu güne kadar; 1999'dan önce yapılmış, 78 kurum ve kuruluş, 38 Yurt, 115 sağlık ve 1153 okul binamızı depreme karşı güvenli hale getirdik. İstanbul'un her köşesinde, Esenler'de, Zeytinburnu'nda, Kağıthane'de, Kartal'da, Pendik'te… Şehrimizin her köşesinde olduğu gibi Gaziosmanpaşamızda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde, Kentsel Dönüşüm başlığında eserlere imza atılıyor. Gaziosmanpaşa 12 km2'lik alanda 491 bin 562 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri. Hızla büyümeye devam ediyor. İlçemiz yüzölçümünün yüzde 37'sine karşılık gelen 432 hektarlık alanda, Kentsel Dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Valilik olarak biz de ilçemizde 1999 öncesi yapılmış okul binalarından 12'sini, 9 milyon 232 bin lira harcayarak güçlendirdik. 16 okulumuzu 128 milyon lira harcamayla yıkarak yeniden yaptık. Yıkılan 43 bin metrekare yerine, 110 Bin metrekare inşaat alanını yeniden yaparak, derslik sayısını 391'den 626'ya çıkardık. Gaziosmanpaşa'da Valilik olarak yapılan yatırımların toplamı 139 Milyon liranın üzerinde. Şimdi 1999 öncesi yapılmış 6 okulumuzun yeniden yapım projelerini de bu süreçte hazırladık. 2023 yılına kadar bu okullar için yaklaşık 150 milyon liralık bütçe ayırdık. İnşallah onları da yeniden yapacağız."

"2021'DE BİTİRİLECEK"TOKİ Başkanı Ömer Bulut da konuşmasında, "Bağlarbaşı'nda iki etap halinde ihale edilen ve bugün temeli atılan 1739 konutun inşaatları süratle bitirilerek 2021'de de bitirilecektir. Yenimahalle'ye 2 etap halinde planlanan toplam 870 konut ile Yıldıztabya 2. etap 431 konutların projeleri bitirilmiş olup ihale aşamasına getirilmiştir. Pazariçi'ne yapılacak 500 konut ile Sarıgöl'e planlanan 750 konutun da proje hazırlıkları hızla devam etmektedir. Bugün temelini atacağımız Bağlarbaşı 926 konut ve 7/B bölgesinde 813 konutun toplam ihale bedelleri 408 milyon TL'dir" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum 1739 konutun temel atma butonuna bastı.

- İstanbul