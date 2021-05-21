Bakan Kurum: Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını söyleyerek, "Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin, bu ülkeye girmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada son derece titiz ve kararlıyız" dedi.

Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Kurum'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Bakan Kurum ilk olarak Vakıf Kent Parkı Açılış Töreni'ne katıldı.