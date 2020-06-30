Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi (3) - Son Dakika

GÖZALTI SAYISI 74'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı cumhuriyet tarihinin en büyük uyuştucuya bağlı suç gelirlerine yönelik düzenelenen 'Bataklık' operasyonunda gözaltı sayısı 74'e yükseldi. 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başlayan soruşturma kapsamında, aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 19 şirkete ulaşıldı. İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa'da toplam 94 şüphelinin yakalanması, bu şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve şüphelilere ait farklı banka şubelerinde kiralandığı tespit edilen 7 kiralık kasada suç unsurlarının tespiti ve el konulmasına saat 04.45 itibarı ile eş zamanlı 'Bataklık' operasyonu gerçekleştirildi. Silahlı suç örgütünün, banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konuldu. Operasyonda 11 ilde şu ana kadar 94 şüpheliden aralarında örgüt liderleri Çetin Gören ve Nejat Daş'ın bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon sırasında 11 ilde 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobile el konuldu.

UYUŞTURUCUDAN ELDE EDİLEN PARA İLE LÜKS EV VE ARABA

8 YABANCI ÜLKEDE FAALİYET YÜRÜTTÜLER

Silahlı olarak faaliyet yürüten suç örgütü yöneticileri Çetin Gören ve Nejat Daş'ın, 90'lı yıllardan bu yana tüm dünyada, başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Türkiye Brezilya , Ekvador ve Peru'nun, faaliyet yürüttükleri ülkelerden bazıları olduğu saptandı. 1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000'li yıllara gelindiğinde ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplam 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalamalarının, tespit edilen uyuşturucu ticareti olayları olduğu belirlendi.

FETÖ'YE FİNANS